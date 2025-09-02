Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ΣΥΡΙΖΟοικονομικά του αφηγήματα, εγκαινιάζοντας τα ΠΑΣΟΚΟοικονομικά

Σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παρουσίαση της λεγόμενης «Μαύρης Βίβλου για την Ανάπτυξη», άσκησε η Eκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, τονίζοντας ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης «αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ΣΥΡΙΖΟοικονομικά του αφηγήματα, εγκαινιάζοντας τα “ΠΑΣΟΚΟοικονομικά”».

«Μαύρη Βίβλος των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ»

Η κυρία Σδούκου, μιλώντας στο Action 24, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα:

«Με ανακριβή στοιχεία, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας, παρουσιάσατε μία “Μαύρη Βίβλο” που δεν περιγράφει την Ελλάδα του σήμερα. Ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να υπάρχει πολιτικά είναι να σκιαγραφεί μια σκοτεινή και ψεύτικη εικόνα της χώρας».

Υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι όλα είναι τέλεια, ούτε θριαμβολογεί όταν υπάρχουν δυσκολίες για τους πολίτες. «Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να μηδενίζει και να ισοπεδώνει όσα βήματα προόδου έχουν επιτευχθεί την τελευταία εξαετία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επενδύσεις και οικονομία

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για να αποδείξει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας:

• Ξένες επενδύσεις: «Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων την εξαετία 2019-2024 ξεπέρασαν τα 32,2 δισ. ευρώ, περισσότερα δηλαδή από όσα είχαν έρθει στη χώρα τα προηγούμενα 17 χρόνια μαζί (30,7 δισ. ευρώ)».

• Πρόσφατα παραδείγματα: Η στρατηγική συνεργασία της ION με τη LAMDA Development ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που αποτελούν σαφή δείγματα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

• Θέση στην Ε.Ε.: Η Ελλάδα κατέχει πρώτη θέση στις επενδύσεις, ενώ παράλληλα καταγράφει ρεκόρ στην μείωση της ανεργίας.

Η κυρία Σδούκου διερωτήθηκε: «Αν, όπως λέει η αντιπολίτευση, η χώρα “πάει κατά διαόλου”, γιατί τότε συνεχίζουν να έρχονται Έλληνες και ξένοι επενδυτές και να εμπιστεύονται τα χρήματά τους στην Ελλάδα;».

Υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε επίσης ότι το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο.

«Βλέπουμε τα προβλήματα και πατάμε γκάζι για να δώσουμε λύσεις. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια ούτε εφευρίσκουμε “λεφτόδεντρα”, όπως κάνει η αντιπολίτευση. Αντίθετα, υλοποιούμε το πρόγραμμά μας με σχέδιο και υπευθυνότητα» υπογράμμισε.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές λύσεις για τις ανάγκες των πολιτών, ενώ το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται παροχές όπως ο 13ος μισθός, χωρίς να εξηγεί από πού θα βρεθούν τα 1,4 δισ. ευρώ που απαιτούνται.