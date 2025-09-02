Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ΣΥΡΙΖΟοικονομικά του αφηγήματα, εγκαινιάζοντας τα ΠΑΣΟΚΟοικονομικά

Enikos Newsroom

πολιτική

Σδούκου

Σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παρουσίαση της λεγόμενης «Μαύρης Βίβλου για την Ανάπτυξη», άσκησε η Eκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, τονίζοντας ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης «αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ΣΥΡΙΖΟοικονομικά του αφηγήματα, εγκαινιάζοντας τα “ΠΑΣΟΚΟοικονομικά”».

«Μαύρη Βίβλος των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ»

Η κυρία Σδούκου, μιλώντας στο Action 24, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα:

«Με ανακριβή στοιχεία, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας, παρουσιάσατε μία “Μαύρη Βίβλο” που δεν περιγράφει την Ελλάδα του σήμερα. Ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να υπάρχει πολιτικά είναι να σκιαγραφεί μια σκοτεινή και ψεύτικη εικόνα της χώρας».

Υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι όλα είναι τέλεια, ούτε θριαμβολογεί όταν υπάρχουν δυσκολίες για τους πολίτες. «Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να μηδενίζει και να ισοπεδώνει όσα βήματα προόδου έχουν επιτευχθεί την τελευταία εξαετία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επενδύσεις και οικονομία

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για να αποδείξει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας:

Ξένες επενδύσεις: «Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων την εξαετία 2019-2024 ξεπέρασαν τα 32,2 δισ. ευρώ, περισσότερα δηλαδή από όσα είχαν έρθει στη χώρα τα προηγούμενα 17 χρόνια μαζί (30,7 δισ. ευρώ)».

Πρόσφατα παραδείγματα: Η στρατηγική συνεργασία της ION με τη LAMDA Development ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που αποτελούν σαφή δείγματα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

Θέση στην Ε.Ε.: Η Ελλάδα κατέχει πρώτη θέση στις επενδύσεις, ενώ παράλληλα καταγράφει ρεκόρ στην μείωση της ανεργίας.

Η κυρία Σδούκου διερωτήθηκε: «Αν, όπως λέει η αντιπολίτευση, η χώρα “πάει κατά διαόλου”, γιατί τότε συνεχίζουν να έρχονται Έλληνες και ξένοι επενδυτές και να εμπιστεύονται τα χρήματά τους στην Ελλάδα;».

Υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε επίσης ότι το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο.

«Βλέπουμε τα προβλήματα και πατάμε γκάζι για να δώσουμε λύσεις. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια ούτε εφευρίσκουμε “λεφτόδεντρα”, όπως κάνει η αντιπολίτευση. Αντίθετα, υλοποιούμε το πρόγραμμά μας με σχέδιο και υπευθυνότητα» υπογράμμισε.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές λύσεις για τις ανάγκες των πολιτών, ενώ το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται παροχές όπως ο 13ος μισθός, χωρίς να εξηγεί από πού θα βρεθούν τα 1,4 δισ. ευρώ που απαιτούνται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο-Το προσωπικό μειώνεται και οι κενές θέσεις αγγίζουν τις 20.000

Ποια νόσος του εντέρου μπορεί να αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον, σύμφωνα με μελέτη

Τιμολόγια ρεύματος: Πόσο μειώθηκε το κόστος για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο – Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Η Google διαψεύδει ότι υπάρχει προειδοποίηση για διαρροή δεδομένων στο Gmail – «Ανακριβείς ισχυρισμοί»

Ειδικοί προειδοποιούν για την νέα τάση στο dating – Τι είναι το «Shrekking»
περισσότερα
09:52 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πλεύρης: Το 2015 επί Τσίπρα εισήλθαν στη χώρα μας 852.000 άτομα – Δεν κάνεις τις επιστροφές, δίνοντας γλυκά και λουλούδια

«Το 2015 επί Τσίπρα εισήλθαν στη χώρα μας 852.000 άτομα και το 2016 215.000 άτομα», ανέφερε σή...
09:29 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωση Χρυσοχοΐδη στις 12:00 για τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας

Δήλωση θα κάνει στις 12:00 υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με κυβ...
08:22 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Αρχίζει σήμερα η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την κοινωνική κατοικία και την ενίσχυση των τρίτεκνων και των ΑμεΑ

Αρχίζει σήμερα Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βο...
01:03 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Γεραπετρίτης: «Μητσοτάκης-Ερντογάν θα συναντηθούν στο διάστημα μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου»

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης,...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix