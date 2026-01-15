Θεσσαλονίκη: Αθώοι οι 3 φοιτητές που είχαν συλληφθεί στην πορεία για τα Τέμπη – «Τα βίντεο ήταν ουσιαστικά για το οριστικό αποτέλεσμα της δίκης»

Enikos Newsroom

Θεσσαλονίκη: Αθώοι οι 3 φοιτητές που είχαν συλληφθεί στην πορεία για τα Τέμπη – «Τα βίντεο ήταν ουσιαστικά για το οριστικό αποτέλεσμα της δίκης»

Αθώους έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τρεις φοιτητές, οι δύο εκ των οποίων αδέλφια, που συνελήφθησαν στην πορεία για τον έναν χρόνο από το δυστύχημα των Τεμπών, στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη ειδικά των δύο αδελφών είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως και μήνυση από την πλευρά τους, καθώς σε μία σειρά από βίντεο διακρίνονται να συμμετέχουν στην πορεία πολύ μακριά από τα επεισόδια. Δεν έφτανε όμως μόνον αυτό, καθώς ο ένας, 20 χρόνων σήμερα, διακρίνεται να ακινητοποιείται με αγριότητα από αστυνομικό των ΜΑΤ, ο οποίος τον ρίχνει στο έδαφος τον νεαρό και τον κρατάει ακινητοποιημένο με λαβή, ενώ φαίνεται πως τον χτυπάει και με το κράνος στο κεφάλι. Τα βίντεο κατατέθηκαν στο δικαστήριο και φαίνεται πως ήταν καθοριστικά για την αθωωτική απόφαση, σύμφωνα με τη voria.gr.

Τα δύο αδέλφια, όπως και ο τρίτος φοιτητής ο οποίος συνελήφθη σε άλλο σημείο, κοντά στο Σιντριβάνι, κατηγορήθηκαν για οκτώ διαφορετικά αδικήματα και συγκεκριμένα για διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος υπαλλήλου την ώρα υπηρεσίας του, απόπειρα πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης σε βάρος υπαλλήλου την ώρα υπηρεσίας του, απόπειρα παράνομης βίας, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων, απειλή και παράνομη οπλοφορία επειδή βρέθηκε στα χέρια του ενός μπρελόκ με ρόπαλο, όμως ήταν… μινιατούρα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο αστυνομικός επέμεινε ότι οι τρεις νεαροί όχι απλώς τον έβρισαν, όπως αρχικά είχε διαμαρτυρηθεί για τον έναν, αλλά ότι ήταν σε ομάδα κουκουλοφόρων που προκάλεσαν επεισόδια. Αναφορικά με τον 20χρονο που ακινητοποίησε στο έδαφος είπε ότι τον αναγνώρισε από τη… χαρακτηριστική μαύρη κουκούλα του φούτερ του.

«Φάνηκε ότι όλο αυτό ουσιαστικά δεν ήταν καθόλου σωστά δομημένο και αποδείχτηκε από την αθωωτική απόφαση. Ήταν οκτώ άδικες κατηγορίες. Η έκπληξη της δικαστικής έδρας φάνηκε από τις εικόνες των βίντεο, επειδή δεν ήταν στοιχείο της δικογραφίας μέχρι εκείνη τη στιγμή και κατατέθηκαν στη διαδικασία. Τα βίντεο ήταν ουσιαστικά για το οριστικό αποτέλεσμα της δίκης», είπε στη Voria.gr ο συνήγορος υπεράσπισης των αδερφών Γιάννης Μαλάμος.

Τα δύο αδέλφια έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη με μηνύσεις που κατέθεσαν για τη συμπεριφορά των αστυνομικών, ειδικά του ενός τον οποίον κατηγορούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 20χρονου φοιτητή. Οι μηνύσεις που κατατέθηκαν εδώ και ενάμιση χρόνο και βασίζονται στο βιντεοληπτικό υλικό βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης. Η δικογραφία πρόκειται να εμπλουτιστεί με την αθωωτική δικαστική απόφαση του Μονομελούς, που ελήφθη με σύμφωνη πρόταση του εισαγγελέα της έδρας. «Είναι σε εκκρεμότητα η μήνυσή μας για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωρεία πλημμελημάτων και θεωρούμε ότι πλέον θα επιταχυνθεί η διαδικασία μετά την αθωωτική απόφαση», κατέληξε ο κ. Μαλάμος.

 

09:48 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

