Τέμπη: Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης στη Θεσσαλονίκη

Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη – και επικουρικά στην Αθήνα – κατέθεσε δικηγόρος που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, παραθέτοντας τα επιχειρήματά της για το συγκεκριμένο αίτημα.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο περιθώριο της δίκης, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος, όπως μεταδίδει το larissanet.gr.

Αναλυτικά, η δήλωση:

Η Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή της Βασιλικής Χλωρού που έχασε την ζωή της στα Τέμπη, έκανε ιδιαίτερη μνεία τόσο στις συνεχείς αναβολές που έχει πάρει η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού, όσο και στην αποφασιστικότητα να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κουτσόπουλος ζήτησε οι γονείς και οι συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών να παραμείνουν ενωμένοι.

Το προσκλητήριο νεκρών

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου έγινε προσκλητήριο των νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.