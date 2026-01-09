Τέμπη: Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης στη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη από το

  • Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη – και επικουρικά στην Αθήνα – κατέθεσε δικηγόρος που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
  • Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο περιθώριο της δίκης, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού.
  • Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου έγινε προσκλητήριο όσων έχασαν την ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη: Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης στη Θεσσαλονίκη

Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη – και επικουρικά στην Αθήνα – κατέθεσε δικηγόρος που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, παραθέτοντας τα επιχειρήματά της για το συγκεκριμένο αίτημα.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο περιθώριο της δίκης, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος, όπως μεταδίδει το larissanet.gr.

Αναλυτικά, η δήλωση:

Η Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή της Βασιλικής Χλωρού που έχασε την ζωή της στα Τέμπη, έκανε ιδιαίτερη μνεία τόσο στις συνεχείς αναβολές που έχει πάρει η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού, όσο και στην αποφασιστικότητα να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κουτσόπουλος ζήτησε οι γονείς και οι συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών να παραμείνουν ενωμένοι.

Το προσκλητήριο νεκρών

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου έγινε προσκλητήριο των νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια κοινά συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με καρκίνο και διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μελέτες

Μπορούν τα ρινικά σπρέι να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες; Τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί

IRIS: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζουν για τις συναλλαγές οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις – Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου

Ταξί στην Αττική: Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ για τις 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:35 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «17 ετών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή» – Διαμαρτυρία συγγενών και φίλων του θύματος κατά τη μεταγωγή του 16χρονου στα δικαστήρια

Βαρύ είναι το κλίμα έξω από τα δικαστήρια στις Σέρρες, όπου μετήχθη νωρίτερα σήμερα ο 16χρονος...
14:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννινα: Χιονίζει στο κέντρο της πόλης – Στα λευκά έχουν ντυθεί τα ορεινά – Δείτε βίντεο

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού στα Ιωάννινα, όπου η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στο μηδέν ...
14:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρή πάνω από ένα μήνα η 55χρονη Καναδή – Δεν την είχε αναζητήσει κανείς

Νεκρή εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα ήταν η 55χρονη Καναδή, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε χθε...
13:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ανοίγουν οι παράδρομοι στον Μπράλο, το βράδυ αποφασίζουν στο Κάστρο – Η εικόνα από τα τελωνεία, πού παραμένουν οι αποκλεισμοί

Εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους εκπροσώπους των περισσότερων μπλόκω...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι