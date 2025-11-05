Ταξί: 48ωρο… χειρόφρενο τραβούν από σήμερα οι οδηγοί λόγω της απεργίας του ΣΑΤΑ – Τα αιτήματα των αυτοκινητιστών

Σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρούν από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής οι οδηγοί ταξί της Αττικής, έπειτα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με βασικά αιτήματα που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, τη φορολογία, τη χρήση λεωφορειολωρίδων και την αντιμετώπιση της πειρατείας στις μεταφορές.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, ζητείται:

Άμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί, η οποία έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2026, ώστε η εφαρμογή της να μετατεθεί για το 2035 .

της (134328/20-8-2025, ΦΕΚ Β΄ 4564). Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) και καθιέρωση αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ .

Το Συνδικάτο θέτει επίσης ζήτημα «πειρατείας» και υποκλοπής μεταφορικού έργου από πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στον χώρο, ζητώντας:

Διατήρηση και ενίσχυση του νόμου 4530/2018 , που καθορίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ ταξί έναντι των ενοικιαζόμενων οχημάτων με οδηγό, καθώς και διορθώσεις όπου απαιτείται .

Παράλληλα, σήμερα στις 10:00 το πρωί, οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας, με σημείο εκκίνησης την οδό Σπύρου Πάτση, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που θα συνεχιστούν και αύριο.