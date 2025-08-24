Συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Λευκάδας 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Λευκάδας, 2 άτομα, κατηγορούμενα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 38χρονης αλλοδαπή και 50χρονου ημεδαπού, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Κοκαΐνης εντόπισαν την 38χρονη, η οποία κατείχε με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 50χρονου, αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε 0,6 γραμμάρια κοκαΐνης.

Συνολικά, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία τους και από σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -11,8- γραμμάρια κοκαΐνης,
  • -25- φαρμακευτικά δισκία,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • -4.665- ευρώ,
  • -2- οχήματα και
  • -2- κινητά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

