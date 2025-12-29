Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας με πλούσια δράση: 16 κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό

  • Τέλος στη δράση μέλους εγκληματικής ομάδας έβαλαν οι αστυνομικοί σε Φιλοθέη – Ψυχικό, συλλαμβάνοντας 39χρονο αλλοδαπό για 16 κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες.
  • Η εγκληματική ομάδα διέπραττε διακεκριμένες κλοπές σε οικίες σε Φιλοθέη και Ψυχικό, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, με το παράνομο όφελος να ανέρχεται σε περίπου 1.000.000 ευρώ.
  • Ο 39χρονος συνελήφθη στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από καταδίωξη, ενώ η ομάδα χρησιμοποιούσε δασικές περιοχές ως ορμητήρια και τηλεσκοπική σκάλα για πρόσβαση σε οικίες.
Τέλος στη δράση μέλους εγκληματικής ομάδας έβαλαν οι αστυνομικοί σε Φιλοθέη – Ψυχικό, εμποδίζοντάς τον να συνεχίσει τις κλοπές και τις διαρρήξεις στις οποίες ήταν “εξπέρ”, έχοντας διαπράξει συνολικά 16 στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο 39χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας μετά από καταδίωξη, καθώς προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών – διαρρήξεων σε οικίες στις περιοχές της Φιλοθέης και του Ψυχικού, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών η οποία μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων ταυτοποίησε 39χρονο αλλοδαπό ως μέλος της εγκληματικής ομάδας και πιστοποίησε την εγκληματική του δράση, ενώ αναζητείται και έτερο μέλος.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 25-12-2025 περιπολούντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, εντόπισαν τον 39χρονο να οδηγεί όχημα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Εκείνος προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και επιτάχυνε, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε, κατόπιν καταδίωξης και συνελήφθη.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, όπου σε βάρος του και του συνεργού του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε εγκληματική ομάδα που διαπράττει τετελεσμένες και διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και συγκεκριμένα τον πορισμό εισοδήματος που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση ειδικών υποχρεώσεων οδηγών που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές στις περιοχές της Φιλοθέης και του Ψυχικού αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων λόγω θερινών διακοπών.

Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος κατά μόνας ή από κοινού -κατά περίπτωση- με συνεργό του, δρούσαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, έχοντας ως ορμητήρια δασικές περιοχές σε Φιλοθέη και Ψυχικό, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψή τους τόσο πριν, όσο και μετά την τέλεση των κλοπών.

Αφού εντόπιζαν τις οικίες-στόχους τους, έχοντας ως βασικό κριτήριο την γειτνίασή τους με τις ανωτέρω δασικές εκτάσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα φορώντας γάντια, καπέλα και μάσκες, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αφού πρώτα παραβίαζαν μπαλκονόπορτες ή παράθυρα με τη χρήση λοστού, αφαιρούσαν κάμερες παρακολούθησης και απενεργοποιούσαν το σύστημα συναγερμού.

Σε περιπτώσεις μάλιστα που ήθελαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλότερους ορόφους, χρησιμοποιούσαν τηλεσκοπική σκάλα την οποία έφεραν σε κάθε τους εγκληματική πράξη.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι οι δράστες εισέρχονταν στις οικίες ακόμα και όταν ηχούσε το σύστημα συναγερμού.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ, ενώ σε τρείς περιπτώσεις επέστρεψαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στις ίδιες οικίες προκειμένου να αφαιρέσουν επιπλέον αντικείμενα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 39χρονου, όσο και στο όχημα που οδηγούσε βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: διαρρηκτικά εργαλεία, δύο μάσκες και η τηλεσκοπική σκάλα που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των κλοπών.
Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, έχουν εξιχνιαστεί 16 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες στις περιοχές της Φιλοθέης και του Ψυχικού, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται σε περίπου 1.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

 

