Αττική Οδός: Συνελήφθη 21χρονος μεθυσμένος οδηγός – Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο ανοίγοντας γκάζι

  • Στα χέρια των αρχών έπεσε την Κυριακή το πρωί ένας 21χρονος, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα.
  • Το συμβάν έλαβε χώρα σε τμήμα της Αττικής Οδού στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όπου ο νεαρός κατελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος.
  • Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.065 ευρώ και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 90 ημέρες.
αλκοτεστ

Στα χέρια των αρχών έπεσε την Κυριακή το πρωί ένας 21χρονος, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ μόλις έγινε η μέτρηση από τους άντρες της Τροχαίας, ανέπτυξε ταχύτητα και έσπευσε να εξαφανιστεί. Ωστόσο, δεν το κατάφερε και συνελήφθη.

Το συμβάν έγινε σε τμήμα της Αττικής Οδού στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-12-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού 21χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης των οχημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, κατελήφθη ο κατηγορούμενος να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αλκοολομέτρησης και προκειμένου να αποφύγει την επερχόμενη ακινητοποίηση του οχήματος, ο 21χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο του τροχονομικού ελέγχου ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -1.065- ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -90- ημερών, ενώ το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

