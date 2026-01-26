Συνελήφθη 45χρονος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου του δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης

  • Συνελήφθη ένας 45χρονος άνδρας στην περιοχή του Ελληνικού – Αργυρούπολης.
  • Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, οι οποίες διαπράχθηκαν μέσω διαδικτύου.
  • Θύμα των πράξεων αυτών είναι ο εν ενεργεία δήμαρχος της πόλης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιάννης Κωνσταντάτος

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνέλαβαν έναν 45χρονο για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε ύστερα από έγκληση που υπέβαλε ο δήμαρχος τον Νοέμβριο του 2025 κατά αγνώστων και ειδικότερα σε βάρος διαχειριστή ιστοσελίδας, διαχειριστή προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διαχειριστών δύο θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την αστυνομική και ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε, σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και την εταιρεία διαχείρισης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 45χρονου ως φερόμενου διαχειριστή της επίμαχης ενημερωτικής ιστοσελίδας καθώς και μίας γυναίκας, ως διαχειρίστριας του προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύλληψη του 45χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου σε περιοχή της Αττικής, έπειτα από συμπληρωματική έγκληση που υπέβαλε ο κ. Κωνσταντάτος την 25-01-2026 σε βάρος του διαχειριστή της ιστοσελίδας για τα αδικήματα της εξύβρισης μέσω διαδικτύου και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεχίζεται.

13:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

