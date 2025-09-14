Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Νέο κύμα αφίξεων στη Γαύδο – Έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα

Η Κρήτη βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρου του μεταναστευτικού, καθώς εκατοντάδες μετανάστες έφτασαν με βάρκες στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Γαύδο το τελευταίο 24ωρο, με τις ροές να συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, σύμφωνα με το neakriti.gr:

Τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκαν τέσσερις αποβιβάσεις στο νησί, με την πρώτη λέμβο να περιλαμβάνει 144 άτομα , ενώ ακολούθησαν ακόμη τρεις ομάδες μεταναστών: μία με 60 , μία με 65 και μία με 33 άτομα . Όλοι παραμένουν στη Γαύδο.

στο νησί, με την πρώτη λέμβο να περιλαμβάνει , ενώ ακολούθησαν ακόμη τρεις ομάδες μεταναστών: μία με , μία με και μία με . Όλοι παραμένουν στη Γαύδο. Αργότερα, νωρίς το πρωί 38 άτομα διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν επίσης στο νησί.

διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν επίσης στο νησί. Στη συνέχεια, 71 μετανάστες περισυνελέγησαν νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex και οδηγήθηκαν στη Χώρα Σφακίων.

περισυνελέγησαν νότια της Γαύδου από σκάφος της και οδηγήθηκαν στη Χώρα Σφακίων. Στην πιο πρόσφατη, εντοπίστηκαν 166 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο φουσκωτές λέμβους. Από αυτούς, 49 άτομα μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στη Γαύδο, ενώ οι υπόλοιποι 117 διασώθηκαν και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στη Χώρα Σφακίων.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω: τρεις βάρκες με περίπου 270 μετανάστες εντοπίστηκαν – δύο στην περιοχή της Τρυπητής και μία στην Καρεβέ, νότια της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στη στεριά με την παρέμβαση του Λιμενικού και ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Την ίδια ημέρα, νότια της Ιεράπετρας, εντοπίστηκε ξύλινο σκάφος με μηχανική βλάβη, στο οποίο επέβαιναν 42 άνδρες. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος.

Αυτό σημαίνει, ότι από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το μεσημέρι, έχουν αποβιβαστεί στη Γαύδο ή και έχουν διασωθεί στη θάλασσα νότια του ακριτικού νησιού, πάνω από 800 μετανάστες.

Όπως μεταδίδει το zarpanews, η μικρή Γαύδος, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, θυμίζει «νησί σε πολιορκία». Οι παραλίες της – από την Τρυπητή μέχρι την Καρεβέ και την Κεφαλή – γέμισαν ξαφνικά από κόσμο. «Έχει γεμίσει η Καρεβέ», δηλώνει συγκλονισμένη η δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, που περιγράφει εικόνες απόβασης.

Καταστηματάρχες στον Κόρφο αναγκάστηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, καθώς οι συγκεντρωμένοι μετανάστες ξεπερνούν τις δυνατότητες του μικρού τόπου. Οι προμήθειες λιγοστεύουν και οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας το νησί τους να «βουλιάζει» από το βάρος μιας κατάστασης που δεν μπορούν να διαχειριστούν.

Στην ενδοχώρα, η εικόνα δεν είναι καλύτερη. Η Αγυιά στα Χανιά έχει φτάσει σε σημείο ασφυξίας. Ο χώρος φιλοξενίας έχει ξεπεράσει τα όριά του, γιατροί και εθελοντές αποχωρούν εξαντλημένοι, ενώ η αντιδήμαρχος Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη μιλά για υγειονομικά προβλήματα και απόγνωση. Τοπικές αρχές και κάτοικοι κάνουν λόγο για «κραυγή βοήθειας», που μέχρι στιγμής δεν βρίσκει απάντηση.

Μέσα σε τρεις μόλις ημέρες, η Κρήτη έχει δεχθεί πάνω από 550 μετανάστες. Οι λιμενικές αρχές και η Frontex δίνουν καθημερινά μάχη στη θάλασσα, ενώ συλλήψεις διακινητών έχουν ήδη καταγραφεί σε Γαύδο και Αγία Γαλήνη. Παρά ταύτα, τα κυκλώματα συνεχίζουν να στέλνουν ασταμάτητα ανθρώπους σε επικίνδυνα ταξίδια.

Η εικόνα που ξεδιπλώνεται στο νησί είναι εκείνη μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται: ένα μικρό νησί όπως η Γαύδος αδυνατεί να θρέψει εκατοντάδες στόματα, ενώ μια μεγαλούπολη όπως τα Χανιά βλέπει τις υποδομές της να «γονατίζουν» μέσα σε λίγα 24ωρα.

Αύριο, Δευτέρα -σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων- αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα με τα συναρμόδια υπουργεία για το θέμα.

Χθες το βράδυ το κλίμα ήταν τεταμένο. Υπήρξαν επεισόδια από τους μετανάστες, οι οποίοι είναι πολλές ημέρες στην κλειστή δομή και είναι σε κατάσταση μόνιμου άγχους και εκνευρισμού.