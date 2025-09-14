Αχαΐα: Πληροφορίες ότι δύο άνδρες με SUP παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους

Συναγερμός έχει σημάνει στο κάμπινγκ «Τσόλης» στο Λαμπίρι, στην Αχαΐα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι δύο άνδρες με SUP, ενδεχομένως παρασύρθηκαν τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν το Λιμενικό και η ΕΛ.ΑΣ. για να εντοπίσουν τους άνδρες και να διασφαλίσουν ότι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το tempo24.news.

Οι Αρχές συστήνουν σε όσους βρίσκονται στην παραλία ή την θάλασσα να αποφεύγουν τέτοιους είδους δράσεις μέχρι να μειωθεί η ένταση των ανέμων.