Δίχως τέλος οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη – «Ασφυξία» σε Γαύδο και Αγυιά – ΦΩΤΟ 

Η Κρήτη ζει πρωτόγνωρες στιγμές, καθώς μέσα σε λίγες ώρες, το νησί δέχθηκε εκατοντάδες μετανάστες, με το κύμα αφίξεων να παίρνει διαστάσεις κρίσης.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, το Λιμενικό βρίσκεται σε διαρκή συναγερμό, αφού 4 λέμβοι με δεκάδες ανθρώπους εντοπίστηκαν να πλέουν ανοιχτά της Γαύδου, ενώ ο συνολικός αριθμός όσων περισυνελέγησαν αγγίζει τους 303 μόνο για σήμερα.

Όπως μεταδίδει το zarpanews, η μικρή Γαύδος, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, θυμίζει «νησί σε πολιορκία». Οι παραλίες της – από την Τρυπητή μέχρι την Καρεβέ και την Κεφαλή – γέμισαν ξαφνικά από κόσμο. «Έχει γεμίσει η Καρεβέ», δηλώνει συγκλονισμένη η δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, που περιγράφει εικόνες απόβασης.

Καταστηματάρχες στον Κόρφο αναγκάστηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, καθώς οι συγκεντρωμένοι μετανάστες ξεπερνούν τις δυνατότητες του μικρού τόπου. Οι προμήθειες λιγοστεύουν και οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας το νησί τους να «βουλιάζει» από το βάρος μιας κατάστασης που δεν μπορούν να διαχειριστούν.

«Κραυγή βοήθειας» από τους κατοίκους

Στην ενδοχώρα, η εικόνα δεν είναι καλύτερη. Η Αγυιά στα Χανιά έχει φτάσει σε σημείο ασφυξίας. Ο χώρος φιλοξενίας έχει ξεπεράσει τα όριά του, γιατροί και εθελοντές αποχωρούν εξαντλημένοι, ενώ η αντιδήμαρχος Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη μιλά για υγειονομικά προβλήματα και απόγνωση. Τοπικές αρχές και κάτοικοι κάνουν λόγο για «κραυγή βοήθειας», που μέχρι στιγμής δεν βρίσκει απάντηση.

Μέσα σε τρεις μόλις ημέρες, η Κρήτη έχει δεχθεί πάνω από 550 μετανάστες. Οι λιμενικές αρχές και η Frontex δίνουν καθημερινά μάχη στη θάλασσα, ενώ συλλήψεις διακινητών έχουν ήδη καταγραφεί σε Γαύδο και Αγία Γαλήνη. Παρά ταύτα, τα κυκλώματα συνεχίζουν να στέλνουν ασταμάτητα ανθρώπους σε επικίνδυνα ταξίδια.

Η εικόνα που ξεδιπλώνεται στο νησί είναι εκείνη μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται: ένα μικρό νησί όπως η Γαύδος αδυνατεί να θρέψει εκατοντάδες στόματα, ενώ μια μεγαλούπολη όπως τα Χανιά βλέπει τις υποδομές της να «γονατίζουν» μέσα σε λίγα 24ωρα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Ανάμεσα σε απελπισμένους μετανάστες, εξαντλημένους κατοίκους και αρχές σε διαρκή επιφυλακή, η Κρήτη ζει μια πραγματικότητα που μοιάζει δίχως τέλος.

