Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 61χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλό του 

Συναγερμός σήμανε σε ΕΚΑΒ και αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο, για έναν 61χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην επιχείρησή του.

Τον 61χρονο ιδιοκτήτη ταβέρνας, εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του ένας υπάλληλός του, σε βοηθητικό χώρο του μαγαζιού, όπως μεταδίδει το creta24.

Ο ίδιος κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 61χρονο, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Ο θάνατός του χαρακτηρίζεται αιφνίδιος και «φως» θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.