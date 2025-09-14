Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 61χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλό του 

Συναγερμός σήμανε σε ΕΚΑΒ και αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο, για έναν 61χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην επιχείρησή του.

Τον 61χρονο ιδιοκτήτη ταβέρνας, εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του ένας υπάλληλός του, σε βοηθητικό χώρο του μαγαζιού, όπως μεταδίδει το creta24.

Ο ίδιος κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 61χρονο, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Ο θάνατός του χαρακτηρίζεται αιφνίδιος και «φως» θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

 

10:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεδιοίκησης – Ταλαιπωρία για 34 επιβάτες 

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train, μέσω της οποίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι σήμερα...
09:16 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μια 36χρονη φέρεται να μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό – Ερευνάται το ενδεχόμενο να τον τραυμάτισε μέσα στο φορτηγό του 

Νέες πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Σεπτ...
09:01 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Δυναμική εκκίνηση για το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση» λέει ο Κυρανάκης

Με επιτυχία το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με χι...
08:21 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου 

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «6ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας 2025» σήμερα Κυριακή...
