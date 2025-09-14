Φάρμα: Αυτός είναι ο φετινός επιστάτης που θα φέρνει τους επίδοξους αγρότες αντιμέτωπους με νέες αποστολές

Νάντια Ρηγάτου

Media

Φάρμα: Αυτός είναι ο φετινός επιστάτης που θα φέρνει τους επίδοξους αγρότες αντιμέτωπους με νέες αποστολές

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!  

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας διεκδικούν 50.000 ευρώ και καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία.

Ο ρόλος του επιστάτη της Φάρμας είναι ζωτικής σημασίας και φέτος αυτόν τον ρόλο θα τον αναλάβει ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος!

Ο ίδιος γνωρίζει καλά τι θα πει «δουλειά με τα χέρια», αλλά και «δουλειά με ανθρώπους».

Και οι δύο αυτές διαστάσεις είναι απαραίτητες στη Φάρμα! Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος κατάγεται από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας, είναι συνταξιούχος καθηγητής Φυσικής Αγωγής, με 33 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και 7 χρόνια εμπειρίας στη διεύθυνση σχολικών μονάδων.

Ξέρει καλά, λοιπόν, πώς να συντονίζει, να καθοδηγεί και να εμπνέει, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα να βάζει κανόνες και να θέτει όρια.

Σήμερα, ζει στο αγρόκτημά του, εκεί όπου τα ζώα, ο λαχανόκηπος και τα ελαιόδεντρα δεν είναι μόνο ασχολία, αλλά τρόπος ζωής. Ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο του, δημιουργεί με τα χέρια του, από αναπαλαίωση παλιών αντικειμένων, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές.

Ό,τι έχει μάθει, το κατέκτησε με μεράκι, προσωπική προσπάθεια και συνέπεια. Αυτές ακριβώς τις αξίες σκοπεύει να μεταδώσει και στους επίδοξους αγρότες της Φάρμας.

Ως επιστάτης θα «διευθύνει» και θα ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής στη Φάρμα.

Είναι εκεί για να κατευθύνει, να στηρίζει και να συμβουλεύει και εκείνος θα κρίνει πότε θα δοθούν ευκαιρίες και πότε θα ζητηθεί αποτέλεσμα. Αλλά και πότε χρειάζεται να επιβληθούν «ποινές», αν δεν γίνουν σωστά οι απαραίτητες εργασίες φροντίδας των ζώων και των μποστανιών.

Ο ρόλος του επιστάτη, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην επίβλεψη.

Σε κάθε του επίσκεψη θα φέρνει τους επίδοξους αγρότες αντιμέτωπους με νέες αποστολές, όχι μόνο με στόχο την επιτυχία και τη νίκη, αλλά και τη γνώση ότι η αυτάρκεια χτίζεται με ιδρώτα, οργάνωση και ομαδικότητα. Και τότε τα αγαθά που αποκτώνται έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Οι αποστολές αυτές θα έχουν και διαγωνιστικό χαρακτήρα!

Μόνο, όμως, η ομάδα που θα τις εκτελεί πιο αποτελεσματικά θα φεύγει με «γεμάτα» χέρια, κερδίζοντας πολύ σημαντικά έπαθλα, απαραίτητα για τη διαβίωσή της.

Γιατί στη Φάρμα, όπως και στη ζωή, τίποτα δε χαρίζεται… όλα κατακτώνται!

Δείτε εδώ τo νέο trailer για το επεισόδιο της Δευτέρας 15/9 – Πρεμιέρα

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Γιατί πετάει το μάτι μου;» – Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες

«Στα 75 μου κατάφερα να μετατρέψω το 50% του βάρους μου σε μυϊκή μάζα» – Οι 3 συμβουλές της για να το καταφέρετε και εσείς

Δημόσιο: Σε νέα 24ώρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ-Ποια είναι τα αιτήματα της

Επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Υποχρεωτική ενημέρωση ασφαλείας από την Microsoft – Όλοι οι χρήστες Windows 10 πρέπει να δράσουν άμεσα

Αξιωματικός του Ναυτικού των ΗΠΑ ισχυρείζεται ότι είδε πολλαπλά UFO σε ένα βράδυ και αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη
περισσότερα
05:48 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 14/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 14/9/2025.  
03:00 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
02:00 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Η Realnews που κυκλοφορεί

Με τίτλο: “Πώς θα «πέσουν» στην αγορά 25.000 ακίνητα” κυκλοφορεί, σήμερα, η Realnews. Η εφημερ...
00:32 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin – Μαζί Food & Travel 

Σήμερα με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin – Μαζί Food & Travel  &nbs...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος