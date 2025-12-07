Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (07/12) στην ΕΛ.ΑΣ., όταν άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 20:00, ομάδα ανδρών πλησίασε το αστυνομικό τμήμα επί της οδού και εκτόξευσε επτά βόμβες μολότοφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές σε ένα όχημα της Ασφάλειας με συμβατικές πινακίδες, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν προς την Πλατεία Κυψέλης, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε μια προσαγωγή. Λίγο αργότερα, ξέσπασε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων στην Δροσοπούλου, που φαίνεται να σχετίζεται με την επίθεση.