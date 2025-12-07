Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (07/12) στην ΕΛ.ΑΣ. λόγω επίθεσης με μολότοφ.
  • Άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 20:00, όταν ομάδα ανδρών πλησίασε το τμήμα και εκτόξευσε μολότοφ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (07/12) στην ΕΛ.ΑΣ., όταν άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 20:00, ομάδα ανδρών πλησίασε το αστυνομικό τμήμα επί της οδού και εκτόξευσε επτά βόμβες μολότοφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές σε ένα όχημα της Ασφάλειας με συμβατικές πινακίδες, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν προς την Πλατεία Κυψέλης, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε μια προσαγωγή. Λίγο αργότερα, ξέσπασε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων στην Δροσοπούλου, που φαίνεται να σχετίζεται με την επίθεση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι δεν κάνετε καλό σεξ και πώς να γίνετε καλύτεροι

Ρυτίδες στον λαιμό: Ειδικός αποκαλύπτει πώς να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Δημόσιο: Έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές – Τι προβλέπει

Κικίλιας για ελληνικά λιμάνια: Έρχεται οδικός χάρτης αμερικανικών επενδύσεων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:52 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Καλά στην υγεία του ο κτηνοτρόφος από τη Θεσσαλονίκη: «Θα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, δεν θα αντισταθούμε»

Καλά στην υγεία του είναι ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος, που φαινόταν σε βίντεο να αποχα...
19:44 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Κεραμίδι Τρικάλων: Μπαίνουν νερά από το ανάχωμα που είχε ανοίξει κατά την κακοκαιρία «Daniel»

Το Κεραμίδι Τρικάλων βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπο με εισροή νερών, καθώς στο σημείο του αναχώμ...
18:41 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην εθνική οδό μετά τα διόδια των Μαλγάρων – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (07/12) το μεσημέρι στην Εθνική Οδό, όταν ένα αυτοκίνητο εισήλθε ...
18:24 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Όλοι ξέρουμε ότι τους αξίζει αυτό που παίρνουν» λένε οι αυτοαποκαλούμενοι «τιμωροί παιδόφιλων» 

Αυτοπροσδιορίζονται ως «κυνηγοί παιδόφιλων» ή «τιμωροί». Μέσω ψεύτικων προφίλ ανηλίκων στα κοι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»