Λυγγερίδης: Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μνημόσυνο με μηνύματα κατά της οπαδικής βίας

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα (07/12) μνημόσυνο στη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ. Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Πολιτείας, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και η οικογένειά του εκλιπόντος.

«Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε από τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αλέξιο Κουρτεση, στην φερώνυμη οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ (πρώην Παπαδιαμάντη) στου Ρέντη, ενώπιον του μνημείου, σε συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και με τη διαχρονική επιγραφή: «Αθλητισμός σημαίνει άμιλλα, ευγένεια και αξίες. Αυτά καλούμαστε να υπερασπιστούμε, ως κοινωνία και ως άνθρωποι», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ.

«Σε κλίμα συγκίνησης και περισυλλογής, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, παρουσία της οικογενείας και της Διμοιρίας της ΥΑΤ στην οποία ανήκε ο συνάδελφός μας, του Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη ΡΈΝΤΗ κ. Κωνσταντίνου ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, των επισήμων προσκεκλημένων που εκπροσώπησαν την Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα, την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, την αστυνομική διοίκηση, συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις, και πλήθους συναδέλφων μας, υπενθύμισε μεταξύ άλλων:

–Το διαχρονικό χρέος της πολιτείας να τιμά τους πεσόντες στο καθήκον αστυνομικούς και να μην τους λησμονεί. Τόνισε δε ότι σε ό,τι αφορά την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις της, πράττουμε πάντα το καθήκον μας, όπως τους αρμόζει. Είναι η ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και τιμής στο συνάδελφο που χάνει τη ζωή του, υπερασπιζόμενος το αγαθό της ασφάλειας και το δικαίωμα των πολιτών να ζουν ειρηνικά, χωρίς βία και βαρβαρότητα.

-Με τον αγώνα μας, συμβάλλουμε στον περιορισμό της οπαδικής βίας και στην αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων για τέτοιες αντικοινωνικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έχουμε ωστόσο να διανύσουμε έναν ανηφορικό δρόμο. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους θεσμούς, την πολιτεία και την κοινωνία, να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Καμιά επιείκεια απέναντι σε δολοφόνους, ο πέλεκυς της δικαιοσύνης πρέπει να είναι αμείλικτος για όσους δεν σέβονται τους θεσμούς, διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη και υπονομεύουν το μέλλον μας.

Ακολούθησαν οι επιμνημόσυνες ομιλίες του Δημάρχου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Κωνσταντίνου ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, του Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης, Αντιστρατήγου ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας κ. Παναγιώτη ΣΤΑΘΗ, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό της Χώρας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ καθώς και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Δημητρίου ΜΑΛΛΙΟΥ και του πατέρα του αείμνηστου συναδέλφου μας, Αθανάσιου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ».