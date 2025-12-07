Κεραμίδι Τρικάλων: Μπαίνουν νερά από το ανάχωμα που είχε ανοίξει κατά την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνοψη από το

  • Το Κεραμίδι Τρικάλων αντιμετωπίζει εκ νέου εισροή νερών από το ανάχωμα που είχε ανοίξει κατά την κακοκαιρία «Ντάνιελ».
  • Η στάθμη των υδάτων ανεβαίνει, με μηχανήματα και φορτηγά να αναμένονται για την ενίσχυση του αναχώματος.
  • Ο δήμος Λαρισαίων παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση.
trikalanews

Το Κεραμίδι Τρικάλων βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπο με εισροή νερών, καθώς στο σημείο του αναχώματος, το οποίο είχε ανοίξει κατά την κακοκαιρία «Ντάνιελ» για να αποστραγγιστεί ο οικισμός, παρατηρείται νέα διέλευση υδάτων προς το χωριό.

«Καιρική ηρεμία» φέρνει τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας ο Ωμέγα Εμποδιστής – Τα πρώτα σενάρια για τα Χριστούγεννα 

Όπως κατέγραψε το TrikalaNews.gr, η στάθμη στο σημείο ανεβαίνει και τα νερά κινούνται προς τις πρώτες κατοικίες. Η εισροή φαίνεται να οφείλεται σε αστοχία ή διάβρωση του αναχώματος, το οποίο δεν συγκρατεί πλέον την ποσότητα νερού που συσσωρεύεται περιμετρικά.

Μηχανήματα και φορτηγά αναμένεται να φτάσουν στο σημείο προκειμένου να ενισχύσουν και να κλείσουν ξανά το άνοιγμα, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κίνηση των υδάτων προς τον οικισμό.  Η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Εν τω μεταξύ, με τον τρόμο ζουν οι κάτοικοι των Μεγάλων Καλυβίων και της ευρύτερης περιοχής καθώς έσπασε το ανάχωμα του παραπόταμου του Πάμισου και απειλεί να κατακλύσει και κατοικημένα χωριά.

Στο σημείο ενισχύουν τα αναχώματα με χαλίκι, συνεργεία του δήμου Τρικκαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Λάρισα: Σε αυξημένη επιφυλακή ο δήμος για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό

Εν τω μεταξύ, σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο δήμος Λαρισαίων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του, για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό, με την Πολιτική Προστασία και τη ΔΕΥΑΛ να βρίσκονται επί ποδός για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, λόγω του φαινομένου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του δήμου, τα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων στον Πηνειό, καθώς και τον συνεχή έλεγχο των αντλιοστασίων και της λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα θυροφράγματα έχουν κλείσει στο σύνολό τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εισροών σε χαμηλά και ευάλωτα σημεία.

Όπως επισημαίνει ο δήμος Λαρισαίων, το φαινόμενο βρίσκεται υπό στενή και διαρκή παρακολούθηση, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις περιοχές Κουτσόχερο, ‘Αγιος Θωμάς και Νέα Σμύρνη, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους.

20:17 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

