Σοφία Βόσσου: Ο Χριστός μου δίνει δύναμη να ξεπερνάω τις δυσκολίες – Τον παίρνω τηλέφωνο στα ζόρια

Για τη βαθιά της πίστη στον Θεό μίλησε η Σοφία Βόσσου στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται», τονίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή της.  Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό και τις ψυχαγωγικές εκπομπές, ενώ εξέφρασε την άποψή της για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ο Χριστός μου δίνει δύναμη να ξεπερνάω τις δυσκολίες. Τον έχω συνέχεια κοντά μου, τον παίρνω τηλέφωνο στα ζόρια, στα εύκολα, τον ευγνωμονώ για τη ζωή που μου έχει δώσει», είπε συγκινημένη. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, είπε: «Καλέ ναι, έχω αντιμετωπίσω ηλικιακό ρατσισμό, σούρνουν σχόλια διάφορα από κάτω, λένε παλιόγερο τον έναν και παλιόγρια την άλλη. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, αντί να είμαστε ευλογημένοι που έχουμε χρόνια, ζούμε και μεγαλώνουμε…».

Παράλληλα, πήρε θέση και για τα σχόλια που ακούγονται κατά καιρούς για τον Γιάννη Πάριο: «Να πάνε σπίτι τους και να μην τον ακούνε, αν δεν τους αρέσει ο Γιάννης Πάριος. Να πάνε να ακούνε τις αρλούμπες που ακούνε, να κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να φτύνονται, να ντρέπονται», είπε υπερασπιζόμενη τον αγαπημένο ερμηνευτή.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση γύρω από τη Eurovision, ήταν κατηγορηματική: «Δεν πρέπει να μπλέκεται η πολιτική με το τραγούδι. Με αυτή τη λογική να απαγορεύουμε και στη Γερμανία, επειδή είχε τον Χίτλερ. Έλεος», ανέφερε.

Μιλώντας για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, έκανε λόγο για μεγάλη εξέλιξη του καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι «είναι μια περίπτωση ανθρώπου που έχει ταλέντο, αλλά κατάλαβε ότι πρέπει να το μελετήσει και να σπουδάσει».

Την άποψή της εξέφρασε και για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που έχει απασχολήσει έντονα τα ΜΜΕ από την στιγμή που έφτασε στη χώρα μας. «Αφήστε πια ήρεμη τη γυναίκα. Θα της ζητήσουμε το λόγο γιατί είναι στα μπουζούκια; Να πάρει ένα πλεκτό να πλέκει βελονάκι, με μαλλί κότσο, να δούμε τι θα πούνε», είπε.

Μιλώντας για την τηλεόραση, δεν έκρυψε ότι της λείπει το παλιό, καθαρόαιμο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. «Μου λείπει το ψυχαγωγικό. Έχω βαρεθεί το πρωινό, τις κριτικές, τις φωνές, τους τσακωμούς. Δεν μπορώ, δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνεις ποιος μιλάει», είπε, περιγράφοντας το χάος που –σύμφωνα με την ίδια– επικρατεί στις σημερινές εκπομπές.

 

17:22 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

