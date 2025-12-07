Βόρεια Μακεδονία: Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανεξελέγη αρχηγός του VMRO

Σύνοψη από το

  • Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE, ξεκινώντας την τρίτη θητεία του ως επικεφαλής του μεγαλύτερου δεξιού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και εξελέγη ομοφώνως από τους 800 περίπου συνέδρους.
  • Στην ομιλία του, ο Μίτσκοσκι αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, η οποία βρίσκεται σε τέλμα λόγω των διαφορών με τη Βουλγαρία, κατηγορώντας την ΕΕ για αδυναμία επίλυσης του προβλήματος.
  • Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας τόνισε ότι «Μας περιμένουν σοβαρές προκλήσεις. Έχουμε ένα ανοιχτό ζήτημα με τη Βουλγαρία, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνομιλητής από την άλλη πλευρά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρίστιαν Μίτσκοσκι

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE στο συνέδριο του κόμματος, που διεξήχθη στην πόλη Καβαντάρτσι, και έτσι ξεκίνησε την τρίτη θητεία του ως επικεφαλής του δεξιού αυτού κόμματος, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο Χρ. Μίτσκοσκι ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία του VMRO-DPMNE και εξελέγη ομοφώνως από τους 800 περίπου συνέδρους του κόμματος.

Σε ομιλία του στο συνέδριο, ο Χρ. Μίτσκοσκι στάθηκε ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του, η οποία παραμένει σε τέλμα, λόγω των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, ενώ κατηγόρησε την ΕΕ ότι αδυνατεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.

«Μας περιμένουν σοβαρές προκλήσεις. Έχουμε ένα ανοιχτό ζήτημα με τη Βουλγαρία, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνομιλητής από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη λύση, αλλά για κάθε συμφωνία θέλω να ξέρω, σε αντίθεση με τους προκατόχους μου στην κυβέρνηση, τι κερδίζει η Μακεδονία και οι πολίτες της από όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ανέτοιμη να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, κυρίως λόγω των εσωτερικών της προβλημάτων» ανέφερε ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, από τον Ιούνιο του 2024.

Ο Χρ.Μίτσκοσκι εξελέγη πρώτη φορά πρόεδρος του VMRO-DPMNE τον Δεκέμβριο του 2017, διαδεχόμενος τον πολιτικό του μέντορα Νίκολα Γκρούεφσκι, ο οποίος σχεδόν ένα χρόνο αργότερα διέφυγε στην Ουγγαρία, όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον πολιτικό του σύμμαχο Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών που του είχε επιβληθεί για υπόθεση διαφθοράς, όταν ήταν πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας (2006-2016).

Τα τελευταία χρόνια, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει αποστασιοποιηθεί από τον Νίκολα Γκρούεφσκι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι δεν κάνετε καλό σεξ και πώς να γίνετε καλύτεροι

Ρυτίδες στον λαιμό: Ειδικός αποκαλύπτει πώς να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Δημόσιο: Έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές – Τι προβλέπει

Κικίλιας για ελληνικά λιμάνια: Έρχεται οδικός χάρτης αμερικανικών επενδύσεων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:15 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Ο Μασκ κήρυξε τον πόλεμο στην ΕΕ: Δεν είναι Δημοκρατία – Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί είναι προδότες

Ο Έλον Μασκ κήρυξε πόλεμο στην ΕΕ, καθώς προχώρησε σε νέα επίθεση εις βάρος της Ένωσης σήμερα ...
19:59 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Τύχη βουνό: Αγόρασε μεταχειρισμένο κουμπαρά και ανακάλυψε ότι είχε μέσα περίπου 2.000 ευρώ

Το να περιηγείσαι σε ένα μαγαζί με μεταχειρισμένα για να ανακαλύψεις ευκαιρίες και «θησαυρούς»...
19:21 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Θετική στάση της Ρωσίας απέναντι στο νέο στρατηγικό δόγμα Τραμπ – «Είναι σύμφωνο σε μεγάλο βαθμό με την άποψή μας»

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε σήμερα, Κυριακή (7/12) την κίνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματή...
17:43 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Γλυπτά του Παρθενώνα: Αισιόδοξος για συμφωνία με την Ελλάδα, δηλώνει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου

O πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν σε εκτενή του συνέντευξη στην εφημερίδα Sund...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»