Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε πριν από λίγο ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο γνωστός ηθοποιός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία σταθμευμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ιδιοκτητών, εγκατέλειψε το σημείο και το όχημά του.

Η αστυνομία τον αναζήτησε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, η εγκατάλειψη του σημείου και η πρόκληση ζημιών συνιστούν πλημμέλημα, με προβλεπόμενες ποινές όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας και ποινική δίωξη.