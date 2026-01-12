Σέρρες: Συγκλονίζει η αδελφή του 17χρονου – «Κανείς δεν τον προστάτευσε – Όποιος γνωρίζει να μιλήσει, μην φοβηθεί»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νέα τροπή στη δολοφονία στις Σέρρες φαίνεται πως δίνουν στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ νέου ξυλοδαρμός του άτυχου 17χρονου στις Σέρρες, προτού αυτός υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Η οικογένεια δίνει μάχη ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Είναι πεπεισμένοι πλέον πως ο ξυλοδαρμός που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού τους δεν προκλήθηκε μόνο από τον 15χρονο αλλά και από άλλα άτομα ενώ έχουν και ισχυρές ενδείξεις πως το παιδί τους μπορεί να ξυλοκοπήθηκε ακόμα και στο ίδιο τους το σπίτι που έψαξε να βρει καταφύγιο.

Η αδελφή του 17χρονου Άγγελου μίλησε στο MEGA και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει, και μην φοβηθεί.

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου γιατί πονάμε, δεν μπορεί κανείς να μας καταλάβει πόσο πονάμε. Θέλω σίγουρα να μάθω τι επακριβώς έχει γίνει, την απόλυτη αλήθεια, για το τι έγινε, τι συνέβη στον αδελφό μου. Να παρακαλέσω οποιονδήποτε άνθρωπο δημόσια, χωρίς να φοβάται, αν ξέρει το οτιδήποτε, την παραμικρή λεπτομέρεια, να μιλήσει γιατί ακούμε καθημερινά πολλά πράγματα και κοντεύουμε να τρελαθούμε. Και θέλω να σταθώ και στο ότι κανείς δεν τον προστάτευσε τον αδελφό μου, κανείς. Δηλαδή αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ο αδελφούλης μου ο μικρός, μόλις 17 δεν προστατεύτηκε από κανέναν. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδελφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος. Γιατί αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ο επικίνδυνος δολοφόνος».

