Σεισμός στην Τουρκία: «Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο» λέει στο enikos.gr ο Ευθύμιος Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ

Enikos Newsroom

κοινωνία

σεισμός Τουρκία

«Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (10/8).

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο enikos.gr τόνισε ότι «ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος, προκαλώντας αρκετές ζημιές». Ο ίδιος εξήγησε πως η δόνηση «δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο, παρόλο που έγινε αισθητός σε Λέσβο και Χίο», συμπληρώνοντας ότι «δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Ανατολίας».

«Περιμένουμε ότι στην κεντρική περιοχή που σημειώθηκε θα υπάρχουν ζημιές, ενώ υπάρχουν ήδη πληροφορίες για καταρρεύσεις», είπε ακόμη ο κ. Λέκκας.

Όσον αφορά τους μετασεισμούς, ο ίδιος σημείωσε ότι ήδη έχει κάνει κάποιους και πως «θα συνεχίσει να κάνει».

 

