ΣΑΤΑ: Λήγει στις 06:00 η απεργία των αυτοκινητιστών μετά την συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Ολοκληρώνεται τελικά στις 06:00 το πρωί, η απεργία των οδηγών ταξί της Αττικής, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως το πρωί της Παρασκευής. Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν η πρώτη επίσημη επαφή του κ. Κυρανάκη με το ΣΑΤΑ, από τη στιγμή που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο μέσα στις επόμενες 20 ημέρες, σε νέο ραντεβού με τον αναπληρωτή υπουργό, προκειμένου να εξεταστούν διεξοδικά τα αιτήματα του κλάδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Το προεδρείο του ΣΑΤΑ αποφάσισε την ματαίωση της προγραμματισμένης δεύτερης ημέρας απεργίας (η απεργία λήγει στις 06:00 π.μ. την Πέμπτη 06/11/25), συμμετέχοντας σε εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία. Η πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και η ανανέωση του ραντεβού για τις επόμενες εβδομάδες (ο Υπουργός υποσχέθηκε συνάντηση στο επόμενο 20ήμερο), δείχνουν τη δέσμευση και τη διάθεση για επανεξέταση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Παρόλο που δεν βρέθηκε οριστική λύση στη μεταξύ μας συζήτηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και ανέλυσαν τις θέσεις τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εποικοδομητικό διάλογο. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας, αποφεύγοντας επιπλέον αρνητικές συνέπειες και δείχνοντας υπευθυνότητα.

Το ΣΑΤΑ παραμένει διαθέσιμο να συνεχίσει τον διάλογο και να εργαστεί για την επίλυση των ζητημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν ένα βιώσιμο και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον για όλους τους ταξιτζήδες, αφετέρου δε οι προϋποθέσεις για ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό.»

