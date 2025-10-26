Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ – Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

Σε λιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) στο νοσοκομείο Σαντορίνης μια 17χρονη κοπέλα, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει τέσσερα ποτά σε μπαρ του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η ανήλικη είχε βγει για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, όμως λίγη ώρα αργότερα έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο κατάστημα σερβιρίστηκε το αλκοόλ και ποιοι ευθύνονται για τη διάθεσή του σε ανήλικο.

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.