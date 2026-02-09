Σαν σήμερα 9 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα το 1857 πέθανε ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα κατά της Επιληψίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Γεγονότα

  • 1824: Υπογράφεται στο Λονδίνο συμφωνητικό ανάμεσα σε άγγλους κεφαλαιούχους και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη για τη σύναψη δανείου ύψους 800.000 λιρών.
  • 1828: Ο Ιμπραήμ Πασάς φθάνει στην Τρίπολη επικεφαλής δύναμης 12.000 ανδρών, από τους οποίους οι 3.000 ιππείς, και διατάσσει την κατεδάφιση των τειχών και την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης.
  • 1895: Ο αμερικανός γυμναστής Ουίλιαμ Μόργκαν παρουσιάζει ένα νέο παιγνίδι, το βόλεϊμπολ.
  • 1909: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Ριζοσπάστης», με διευθυντή τον Γεώργιο Φιλάρετο. Η νέα εφημερίδα, που είναι όργανο του Ριζοσπαστικού Συνδέσμου, προπαγανδίζει την ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση κατά της μοναρχίας και την εξυγίανση του δημόσιου βίου της χώρας.
  • 1948: Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, ανταρτική δύναμη υπό τον Νίκο Τριανταφύλλου φτάνει κρυφά έξω από τη Θεσσαλονίκη και ρίχνει στην πόλη δεκάδες βλήματα πυροβολικού, προκαλώντας πανικό και σύγχυση σε αρχές και κατοίκους.
  • 1964: Οι Beatles κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο σόου του Εντ Σάλιβαν, παίζοντας ενώπιον ενός ακροατηρίου-ρεκόρ 73.000.000 τηλεθεατών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • 1986: Ο κομήτης του Χάλεϋ εμφανίζεται στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα.
  • 2004: Αρχίζει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, που συνεδριάζει στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, η δίκη των πέντε κατηγορουμένων για συμμετοχή στις τρομοκρατικές οργανώσεις «Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας» (ΕΛΑ) και 1η Μάη. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι η κα Ελισάβετ Μουγάκου – Μπρίλλη.Στο εδώλιο κάθονται οι Αγγελέτος Κανάς, Κώστας Αγαπίου, Ειρήνη Αθανασάκη, Χρήστος Τσιγαρίδας και Μιχάλης Κασσίμης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν 83 ενέργειες του ΕΛΑ, μερικές από τις οποίες είχαν γίνει από κοινού με την 1η Μάη. Μεταξύ αυτών η δολοφονία του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Α. Βενάρδου, το 1989, η δολοφονία του αστυνομικού Απ. Βέλιου στη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης σε λεωφορείο της ΕΛΑΣ στην οδό Αβέρωφ στις 19/9/1994 και η απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Ραφτόπουλου, το 1987. Οι κατηγορούμενοι, εκτός από τον Χρ. Τσιγαρίδα, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην υπόθεση.
  • 2018: Τελετή έναρξης των Χειμερινών ολυμπιακών αγώνων στην Πιόνγκτσανγκ της Νότιας Κορέας.

Γεννήσεις

  • 1928: Ρίνους Μίχελς, διακεκριμένος Ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου. (Θαν. 3/3/2005)
  • 1943: Τζόζεφ Στίγκλιτζ, Αμερικανός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ.
  • 1945: Μία Φάροου, Αμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1957: Κατερίνα Στανίση, Ελληνίδα τραγουδίστρια
  • 1980: Δημήτρης Ουγγαρέζος, Έλληνας παρουσιαστής
  • 1980: Φαίη Σκορδά, Ελληνίδα παρουσιάστρια
  • 1982: Βίκυ Παπαδοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός

Θάνατοι

  • 1857: Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής της χώρας μας. (Γεν. 8/4/1798)
  • 1981: Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γουίλιαμ Τζον Κλίφτον, αμερικανός ρόκερ. («Rock Around The Clock») (Γεν. 6/7/1925)
  • 2011: Μιλτιάδης Έβερτ, Έλληνας πολιτικός του κεντροδεξιού χώρου. Διετέλεσε βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία (1974-1986,1989-2009), δήμαρχος Αθηναίων (1986-1989) και πρόεδρος του κόμματος (1993-1997). (Γεν. 12/5/1939)

