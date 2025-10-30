Σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων
Γεγονότα
- 1831: Στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α., συλλαμβάνεται ο δραπέτης σκλάβος Νατ Τέρνερ ως καθοδηγητής της πιο αιματηρής εξέγερσης σκλάβων στην ιστορία των Η.Π.Α.
- 1863: Ο Δανός πρίγκιπας Γουλιέλμος φτάνει στην Αθήνα για να αναλάβει το θρόνο του ως Γεώργιος Α΄, βασιλιάς των Ελλήνων.
- 1905: Ο τσάρος Νικόλαος Β΄ της Ρωσίας χορηγεί στη Ρωσία το «Μανιφέστο της 17ης Οκτωβρίου».
- 1908: Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακώς τα ιππήλατα. Λόγω του ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο περί στάσεων κανονισμός, τα τραμ επί του παρόντος θα σταματούν εκεί που το ζητούν οι επιβάτες.
- 1918: Η Γερμανία καταθέτει τα όπλα. Τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1927: Σημειώνεται αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα κατά του προέδρου της Δημοκρατίας, Παύλου Κουντουριώτη.
- 1930: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ υπογράφουν στην Άγκυρα συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
- 1938: Ο Όρσον Γουέλς δεν δυσκολεύεται να πείσει -μέσω ραδιοφώνου- τους Αμερικανούς ότι η Γη δέχεται επίθεση από Αρειανούς.
- 1961: Στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης, το ταριχευμένο σώμα του Ιωσήφ Στάλιν απομακρύνεται από το Μαυσωλείο του Λένιν, σύμφωνα με απόφαση του συνεδρίου του ΚΚΣΕ.
- 1961: Η ΕΣΣΔ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή της ιστορίας με την Τσαρ μπόμπα.
- 1975: Ο δικτάτορας Φράνκο της Ισπανίας μεταβιβάζει την εξουσία της χώρας στον Χουάν Κάρλος Α΄ λόγω ασθένειας.
Γεννήσεις
- 1885: Έζρα Πάουντ, Αμερικανός ποιητής
- 1888: Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, Έλληνας αθλητής
- 1896: Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής.
- 1914: Λεαμπούα Τζόναθαν, πρωθυπουργός του Λεσότο
- 1928: Μπάμπης Κοτρίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1959: Γιάννης Αγγελάκας, Έλληνας τραγουδιστής
- 1960: Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός άσος του ποδοσφαίρου και προπονητής. (Θαν. 25/11/2020)
- 1967: Λεωνίδας Καβάκος, διεθνούς φήμης Έλληνας βιολονίστας.
Θάνατοι
- 1910: Ερρίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901.
- 1988: Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής.
- 2002: Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα καλλονή, Μις Ευρώπη το 1930.
- 2009: Κλοντ Λεβί-Στρος, Γάλλος ανθρωπολόγος και εθνολόγος
- 2013: Νίκος Φώσκολος, Έλληνας σκηνοθέτης
- 2019: Γιάννης Σπανός, Έλληνας συνθέτης