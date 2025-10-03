Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Δράσης της ΠΣΟ
- Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου
Γεγονότα
- 42 π.Χ.: Η πρώτη Μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Καίσαρα, Βρούτου και Κάσσιου. Ο Κάσσιος αυτοκτονεί.
- 1739: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη της Νις δίνοντας τέλος στον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1735-1739.
- 1866: Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
- 1878: Υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως.
- 1849: Ο Αμερικανός συγγραφέας Έντγκαρ Άλλαν Πόε βρίσκεται υπό μυστηριώδεις συνθήκες σε παραληρηματική κατάσταση στη Βαλτιμόρη. Είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται δημοσίως πριν το θάνατό του.
- 1918: Ο Μπορίς Γ΄ανεβαίνει στο θρόνο της Βουλγαρίας.
- 1922: Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος Κυδωνιών μετά από βασανισμούς, σφαγιάζεται μαζί με δεκάδες άλλους Έλληνες Μικρασιάτες ιερείς και κατοίκους στο Αϊβαλί (Κυδωνιές) της Μικράς Ασίας από τον κεμαλικό στρατό.
- 1926: Ανοίγει τις πύλες της η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετονομαστεί σε HELLEXPO.
- 1929: Το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων μετονομάζεται σε Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας.
- 1954: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμικς «Μπλεκ», δημιουργία των Ιταλών Τζον Σινκέτο, Ντάριο Γκουτσόν και Πίτερ Σαρτόρι. Ο Μπλεκ είναι ένας «ξανθός γίγαντας», κυνηγός στο επάγγελμα, που μάχεται τους βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα.
- 1991: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στη συγγραφέα της Νότιας Αφρικής Ναντίν Γκορντιμέρ, την πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Νόμπελ Λογοτεχνίας μετά από 25 χρόνια.
- 1992: Η Σινέντ Ο’ Κόνορ σκίζει δημόσια μια φωτογραφία του Πάπα.
- 1992: Ένα άγνωστο έργο του Τζέιμς Τζόις, με τον τίτλο “Finn’s Hotel”, ανακαλύπτει μελετητής του Ιρλανδού συγγραφέα.
- 1993: Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Γιέλτσιν διορίζει Πρωθυπουργό το Βίκτορ Τσερνομίρντιν. Ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις κατά της κυβέρνησης, με οδοφράγματα έξω από το Κρεμλίνο και περισσότερους από 187 νεκρούς.
- 1995: Δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου Κίρο Γκλιγκόροφ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με παγιδευμένο αυτοκίνητο, αποτυγχάνει (ο Πρόεδρος τραυματίζεται ενώ σκοτώνεται ο οδηγός του και τραυματίζονται 4 άλλα άτομα).
- 1995: Δικαστήριο στις ΗΠΑ αθωώνει τον πυγμάχο Τζέιμς Σίμπσον, από την κατηγορία της δολοφονίας της πρώην συζύγου του και του φίλου της. Την ανακοίνωση της ετυμηγορίας παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση 135 εκατομ. Αμερικανοί.
- 2016: Ένταση επικρατεί μπροστά από την Ηρώδου Αττικού, όπου καταλήγει η πορεία των συνταξιούχων, με στόχο αντιπροσωπεία τους να συναντήσει τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αστυνομία να μην επιτρέπει την πρόσβαση, έχοντας αρχικά στήσει δύο κλούβες στη διασταύρωση της Ηρώδου Αττικού με τη Βασιλίσσης Σοφίας. Οι συνταξιούχοι επιχειρούν να περάσουν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ρίξουν, ωθώντας, τη μία κλούβα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντήσουν με περιορισμένη ρίψη χημικών. Σφοδρή ενόχληση εκφράζει ο πρωθυπουργός σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα, ο οποίος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και διατάζει έρευνα για το περιστατικό, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία κατά εργαζομένων και συνταξιούχων.
Γεννήσεις
- 1897: Λουί Αραγκόν, Γάλλος συγγραφέας
- 1898: Λίο ΜακΚάρεϊ, Αμερικανός σκηνοθέτης
- 1939: Μπομπ Άρμστρονγκ, Αμερικανός παλαιστής
- 1943: Γιότζι Γιαμαμότο, Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας
- 1945: Βίκτορ Σανέγιεφ, Γεωργιανός αθλητής του τριπλούν
- 1947: Τάκης Μίχαλος, Έλληνας υδατοσφαιριστής
- 1952: Μαριάννα Τόλη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια
- 1954: Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας του μπλουζ.
- 1962: Τόμι Λι, Ελληνοαμερικανός μουσικός, πρώην ντράμερ του συγκροτήματος «Motley Crue», γνωστός από τη θυελλώδη σχέση του με τη χυμώδη Πάμελα Άντερσον.
Θάνατοι
- 1226: Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, κατά κόσμο Τζιοβάνι Μπερναρντόνε, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία.
- 1979: Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος.
- 1993: Κατερίνα Γώγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός.
- 2001: Κώστας Χατζηχρήστος, Έλληνας ηθοποιός
- 2013: Σεργκέι Μπέλοφ, Ρώσος καλαθοσφαιριστής και προπονητής
- 2017: Τζαλάλ Ταλαμπανί, Ιρακινός πολιτικός
- 2021: Δημήτρης Σαμαρτζής Έλληνας τραγουδιστής
- 2021: Τοντ Άκιν Αμερικανός πολιτικός
- 2021: Μπερνάρ Ταπί Γάλλος επιχειρηματίας