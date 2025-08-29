Σαν σήμερα 29 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών

Γεγονότα

1778: Αμερικανική Επανάσταση: Πραγματοποιείται η αμφίρροπη μάχη του Ρόουντ Άιλαντ μεταξύ των βρετανικών και των αμερικανικών δυνάμεων.

Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη: Οι Οθωμανοί νικούν τους Σφακιανούς στο Άσκυφο. 1824: Καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος απ’ τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας. (Η Ναυμαχία του Γέροντα)

Το Βασίλειο της Πορτογαλίας αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Βραζιλίας. 1831: Ο Μάικλ Φαραντέι ανακαλύπτει την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.

Υπογράφεται η Συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μ. Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον Α’ Πόλεμο του Οπίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία. 1885: Ο Γκότλιμπ Ντέιλμερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσικλέτα.

Η Ελληνική Αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο. 1949: Λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι «πέφτει» στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) που το υπερασπίζονται.

Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή στην έρημο του Καζακστάν. 1962: Εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η εθνική Αθηνών – Λαμίας, από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Γεννήσεις

1632: Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού.

Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα βυζαντινολόγος. 1931: Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης.

Μπομπ Μπίμον, Αμερικανός αθλητής 1946: Δημήτρης Χριστόφιας, Κύπριος πολιτικός

Τζέιμς Χαντ, Βρετανός οδηγός αγώνων 1955: Τζακ Λιου, Αμερικανός πολιτικός

Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής 1986: Λία Μισέλ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

Θάνατοι