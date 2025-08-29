Σαν σήμερα 29 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, το 1931, γεννιέται ο εμβληματικός λαϊκός τραγουδιστής, Στέλιος Καζαντζίδης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών

Γεγονότα

  • 1778: Αμερικανική Επανάσταση: Πραγματοποιείται η αμφίρροπη μάχη του Ρόουντ Άιλαντ μεταξύ των βρετανικών και των αμερικανικών δυνάμεων.
  • 1821: Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη: Οι Οθωμανοί νικούν τους Σφακιανούς στο Άσκυφο.
  • 1824: Καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος απ’ τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας. (Η Ναυμαχία του Γέροντα)
  • 1825: Το Βασίλειο της Πορτογαλίας αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Βραζιλίας.
  • 1831: Ο Μάικλ Φαραντέι ανακαλύπτει την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
  • 1842: Υπογράφεται η Συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μ. Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον Α’ Πόλεμο του Οπίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία.
  • 1885: Ο Γκότλιμπ Ντέιλμερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσικλέτα.
  • 1912: Η Ελληνική Αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο.
  • 1949: Λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι «πέφτει» στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) που το υπερασπίζονται.
  • 1949: Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή στην έρημο του Καζακστάν.
  • 1962: Εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η εθνική Αθηνών – Λαμίας, από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Γεννήσεις

  • 1632: Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού.
  • 1926: Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα βυζαντινολόγος.
  • 1931: Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης.
  • 1946: Μπομπ Μπίμον, Αμερικανός αθλητής
  • 1946: Δημήτρης Χριστόφιας, Κύπριος πολιτικός
  • 1947: Τζέιμς Χαντ, Βρετανός οδηγός αγώνων
  • 1955: Τζακ Λιου, Αμερικανός πολιτικός
  • 1958: Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής
  • 1986: Λία Μισέλ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια
  • 1993: Λίαμ Πέιν, Άγγλος τραγουδιστής

Θάνατοι

  • 1533: Αταχουάλπα, ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας, που δολοφονήθηκε με διαταγή του Ισπανού κατακτητή του Περού, Φρανθίσκο Πιθάρο.
  • 1904: Μουράτ Ε΄, Οθωμανός σουλτάνος
  • 1912: Αλέξανδρος Καραμανλάκης, Έλληνας πρωτοπόρος της αεροπορίας
  • 1944: Αττίκ, Έλληνας τραγουδοποιός
  • 1956: Γιώργος Κοτζιούλας, Έλληνας συγγραφέας
  • 1922: Ζορζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός για την ταυτόχρονη υποστήριξη των Λένιν και Μουσολίνι, καθώς θεωρούσε ότι τόσο η ρωσική επανάσταση, όσο και ο ιταλικός φασισμός, αποτελούσαν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής «παρακμής».
  • 1944: Αττίκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλλου, «τροβαδούρος» της Αθήνας.
  • 2015: Γουέιν Ντάιερ, Αμερικανός συγγραφέας
  • 2016: Τζιν Γουάιλντερ, Αμερικανός ηθοποιός

