Σαν σήμερα 26 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα των Σκύλων

Γεγονότα

1071: Η Μάχη στο Μαντζικέρτ. Ο σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δ’ ο Διογένης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.

1346: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου Γ’, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του γάλλου βασιλιά Φίλιππου ΣΤ’ στη Μάχη του Κλεσί.

1542: Ο Φρανθίσκο ντε Ορεγιάνα πλέοντας στον ποταμό Αμαζόνιο φτάνει στον Ατλαντικό Ωκεανό.

1768: Ο Τζέιμς Κουκ σαλπάρει από την Αγγλία με το HMS Endeavour.

1778: Πρώτη καταγεγραμμένη ανάβαση στο όρος Τρίγκλαβ, το υψηλότερο βουνό της Σλοβενίας.

1789: Η Εθνική Συντακτική Συνέλευση της Γαλλίας εγκρίνει τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη.

1821: Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Πανουργιάς και ο Γιάννης Γκούρας με 2.000 άνδρες νικούν τους 8.000 άνδρες του Μπεϋράμ Πασά στη μάχη των Βασιλικών Φθιώτιδας.

1959: Η British Motor Corpration παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής βρετανός Άλεκ Ισιγώνης.

1968: Οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude», το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρία Apple.

1983: Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.

1998: Η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα Χρηματιστήρια, ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γεννήσεις

1740: Ζοζέφ Μισέλ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδελφό του Ζακ.

1743: Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο «πατέρας» της μοντέρνας χημείας.

1943: Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστής της ποπ.

1951: Τάκης Νικολούδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1971: Ταλία, Μεξικανή τραγουδίστρια και ηθοποιός

1980: Μακόλεϊ Κάλκιν, Αμερικανός ηθοποιός

1989: Τζέιμς Χάρντεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι

1914: Πιοτρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση.

1919: Γεώργιος Σουρής, Έλληνας σατιρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. («Ο Ρωμηός»)

1971: Ρουκιγιέ Σαμπιχά Σουλτάν, Οθωμανή πριγκίπισσα

1974: Τσαρλς Λίντμπεργκ, Αμερικανός πιλότος

1978: Σαρλ Μπουαγιέ, Γάλλος ηθοποιός

2001: Ιωάννης Γιαμάς, Έλληνας πολιτικός

2004: Λόρα Μπράνιγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

2006: Επαμεινώνδας Ζαφειρόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1980: Τεξ Άβερι, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.