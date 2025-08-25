Κρήτη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. «βετεράνος» της ρωσικής μαφίας

Ένας άνδρας που συνελήφθη για 2η φορά μέσα σε περίπου δέκα ημέρες στην Κρήτη, αποδείχθηκε ότι είναι ένα από τα διαβόητα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος στον υπόκοσμο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις φυλακές της Αγιάς βάσει ενός εντάλματος της Ιντερπόλ. Πλέον αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για τον επονομαζόμενο «Αρμένης» που θεωρείται ότι στο παρελθόν είχε σημαντική επιρροή στο οργανωμένο έγκλημα της Μόσχας, αλλά και σε περιοχές όπως η Κριμαία –κυρίως στη Γιάλτα– καθώς και στο Νίζνι Νόβγκοροντ.

Ο 64χρονος είχε εντοπιστεί στα μέσα Αυγούστου από το ΤΑΕ Χανίων να κατέχει δύο όπλα, σφαίρες και 30 γραμμάρια κάνναβης, ενώ είχε μαζί του ουκρανικό διαβατήριο.

Ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το διαβατήριο ήταν προβληματικό και η υπόθεσή του είχε πολύ βαθύτερες διαστάσεις.