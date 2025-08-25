Γαλλία: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό δεν μιλάει με την μητέρα της μετά την δίκη που συντάραξε την χώρα και τον κόσμο – «Δεν είναι είδωλο, όχι για μένα»

Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, Καρολίν-Νταριάν Πελικό, στην Γαλλία, αποκάλυψε ότι δεν μιλάει πλέον με τη μητέρα της έπειτα από τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της δίκης του πατέρα της, του «τέρατος της Αβινιόν». Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλακή, γιατί επί πάνω από 10 χρόνια νάρκωνε την γυναίκα του Ζιζέλ και καλούσε άνδρες στο σπίτι τους για να την βιάζουν. Στους βιασμούς συμμετείχε και ο ίδιος.

Η Καρολίν Νταριάν, κόρη του ζεύγους παρέμεινε στυλοβάτης στο πλευρό της μητέρας της κατά τη διάρκεια της δίκης του Ντομινίκ, 72 ετών. Ωστόσο, αν και ποτέ δεν το παραδέχτηκε στο δικαστήριο, η 46χρονη κόρη των Πελικό, πίστευε ότι κι εκείνη είχε υποστεί άθλια κακοποίηση από τον πατέρα της – κάτι που, όπως ισχυρίζεται, η μητέρα της δεν “πίστεψε” ποτέ πλήρως.

Η Καρολίν αποκάλυψε τώρα ότι δεν μιλάει με την μητέρα της, ύστερα από μια σειρά ενεργειών της Ζιζέλ, που έκαναν την Καρολίν να νιώσει ότι την είχε “εγκαταλείψει” η μητέρα της κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η 46χρονη μητέρα ενός παιδιού είπε επίσης πώς χρειάστηκε να κάνει μια συζήτηση με τον γιο της, 11 ετών, για να του εξηγήσει ότι δεν θα βλέπει πλέον τη γιαγιά του. Μιλώντας στην Telegraph, αποκάλυψε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η Ζιζέλ της είχε πει να “σταματήσει να κάνει θέαμα” στην εξωτερική αυλή του δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια της ιστορικής δίκης, και κυρίως όταν φώναξε στον πατέρα της: “Θα πεθάνεις μόνος σου σαν σκυλί στη φυλακή!”, την ώρα που ανακοινωνόταν η ποινή του Ντομινίκ.

Ισχυρίζεται ότι παρά το γεγονός ότι έμεινε στο πλευρό της μητέρας της κατά την πολύμηνη δίκη, το 2024, η Ζιζέλ δεν ήθελε να “πιστέψει ή να ακούσει” τους ισχυρισμούς της ότι ο Ντομινίκ την είχε βιάσει κι εκείνη.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον Ντομινίκ, η αστυνομία βρήκε περίπου 20.000 χυδαίες εικόνες και βίντεο με την κακοποίηση της Ζιζέλ σε αρχεία στον υπολογιστή του, καθώς και φωτογραφίες της Ντάριαν γυμνή και με εσώρουχα που δεν της ανήκαν σε ένα διαγραμμένο αρχείο με τίτλο “Η κόρη μου γυμνή”.

Μέσα σε αυτόν τον μυστικό φάκελο υπήρχαν δύο εικόνες της Καρολίν, ηλικίας τότε 30 ετών, να κοιμάται με μπεζ εσώρουχα. Όταν της τα έδειξε η αστυνομία, η Ντάριαν ισχυρίστηκε ότι δεν κοιμόταν σε αυτή τη στάση, ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ το συγκεκριμένο εσώρουχο και ότι δεν θα πήγαινε ποτέ στο κρεβάτι ντυμένη έτσι.

Σε συνέχεια αυτής της αποκάλυψης είπε στο δικαστήριο ότι ήταν πεπεισμένη ότι πιθανότατα είχε βιαστεί και κακοποιηθεί και εκείνη από τον Ντομινίκ. Αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ζιζέλ γνώριζε για οποιαδήποτε δραστηριότητα του συζύγου της, από την αρχή, γράφει η Ντάριαν στο βιβλίο που γράφει για την υπόθεση, η μητέρα της δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιήσει την κόρη του, διαβεβαιώνοντάς την: “Ο πατέρας σου είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με την κόρη, η ίδια και τα αδέλφια της Florian, 38 ετών, και David, 50 ετών, παρακαλούσαν τον Ντομινίκνα πει την αλήθεια για τις φωτογραφίες, αλλά εκείνος αρνιόταν σταθερά κάθε αδίκημα.

Η Καρολίν Νταριάν ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της ήταν το μόνο άτομο που θα μπορούσε να πείσει τον πατέρα της να ομολογήσει τα εγκλήματα εις βάρος της, αλλά εκείνη επέλεξε να παραμείνει σιωπηλή. ‘Και αυτό, δεν μπορώ ποτέ να της το συγχωρήσω, ποτέ’, δήλωσε στην εφημερίδα.

Μετά τη δίκη που συγκλόνισε τον κόσμο, η Darian δήλωσε ότι αισθάνεται σαν “ξεχασμένο θύμα”, καθώς η μητέρα της βρέθηκε στο προσκήνιο και έγινε παγκόσμιο είδωλο. ‘Η Ζιζέλσίγουρα βιάστηκε. Φυσικά, την είχαν υποτάξει χημικά. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στη Ζιζέλ και σε μένα είναι ότι για εκείνη υπάρχουν αποδείξεις. Για μένα, είναι μια απόλυτη τραγωδία’, δήλωσε στο δικαστήριο η Καρολίν.

Αλλά επιμένει ότι παρά τη διεθνή αναγνώριση της Ζιζέλ, “η μητέρα μου δεν είναι είδωλο – όχι για μένα”. Μιλώντας για το σπαραγμό, η Καρολίν Νταριάν άφησε αιχμές κατά της μητέρας της, λέγοντας ότι εκείνη επέλεξε τον Ντομινίκ ως σύζυγο, αλλά δεν είχε λόγο για το ποιος ήταν ο πατέρας της – και αυτό έκανε τον πόνο της “διπλό”.

Και μετά την υποτιθέμενη έλλειψη υποστήριξης κατά τη διάρκεια της δίκης, η Νταριάν ισχυρίστηκε ότι αν συναντούσε σήμερα τη μητέρα της στο σούπερ μάρκετ, θα της έλεγε μόνο ένα σύντομο γεια και ένα αντίο.

Είπε ότι η μητέρα της έκανε τις επιλογές της και τώρα ζει ευτυχισμένη τη ζωή της με τον νέο της σύντροφο – έναν πρώην αεροσυνοδό της Air France, γνωστό μόνο ως Jean-Loup – αλλά δεν εκπλήρωσε το συμβόλαιό της ως μητέρα της.

Ο Ντομινίκ, ο οποίος έγινε γνωστός ως το τέρας της Αβινιόν, νάρκωσε, βίασε και οργάνωσε τον επανειλημμένο βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση της πρώην πλέον συζύγου του Ζιζέλ από δεκάδες άλλους άνδρες.