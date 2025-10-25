Σαν σήμερα 25 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρων

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο

Γεγονότα

1822: Αρχίζει η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Ομέρ Βρυώνη και Κιουταχή. Στο πλευρό των Οθωμανών βρίσκονται και οι έλληνες οπλαρχηγοί Βαρνακιώτης, Μπακόλας, Ίσκος, Ράγκος και Βαλτινός.

Γεννήσεις

1825: Γιόχαν Στράους (υιός), αυστριακός συνθέτης. («Γαλάζιος Δούναβης») (Θαν. 3/6/1899)

Θάνατοι