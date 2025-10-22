Σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα για τον Τραυλισμό
Γεγονότα
- 1797: Ο Αντρέ-Ζακ Γκαρνερέν πραγματοποιεί την πρώτη καταγεγραμμένη πτώση με αλεξίπτωτο, πέφτοντας από τα 1.000 μέτρα πάνω από το Παρίσι.
- 1798: Ο Αλή Πασάς με τον γιο του Μουχτάρ, έπειτα από σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνουν την Πρέβεζα, την οποία υπερασπίζονται 1.000 Έλληνες και Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα Σαλσέ. Ο Αλή στέλνει πεσκέσι στον Σουλτάνο τέσσερα σακιά με κεφάλια Γάλλων και Ελλήνων μαχητών. (Η Μάχη της Νικόπολης)
- 1923: Φιλομοναρχικό στρατιωτικό κίνημα, υπό τους στρατηγούς Λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη, καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο.
- 1940: Ο γιος του Τζιάκομο Πουτσίνι εγκαινιάζει τη νέα όπερα της Αθήνας στο Θέατρο Ολύμπια της οδού Ακαδημίας. Εναρκτήριο έργο, η όπερα του πατέρα του «Μαντάμα Μπάτερφλαϊ».
- 1950: Αρχίζει το πρώτο Μουντομπάσκετ στο Μπουένος Άιρες. Θα ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου, με νικήτρια την ομάδα της Αργεντινής.
- 1962: Κρίση των πυραύλων της Κούβας: Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, αφού συμβουλεύτηκε τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ανακοινώνει ότι αμερικανικά αναγνωριστικά αεροπλάνα ανακάλυψαν σοβιετικά πυρηνικά όπλα στην Κούβα και ότι διέταξε ναυτικό αποκλεισμό του κομμουνιστικού κράτους.
- 1964: Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.
- 1988: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, μετά την επέμβαση μπαι-πας, στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Χέρφιλντ. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου, με ένα νεύμα του καλεί κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη, επισημοποιώντας τη σχέση τους.
- 1991: Εκλέγεται 270ός Οικουμενικός Πατριάρχης ο από Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος.
- 2008: Η Ινδία εκτοξεύει το πρώτο της διαστημόπλοιο προς τη Σελήνη (Chandrayaan-1).
- 2009: Κυκλοφορούν από την Microsoft τα Windows 7
Γεννήσεις
- 1917: Τζόαν Φοντέιν, Αμερικανοβρετανίδα ηθοποιός.
- 1919: Ντόρις Λέσινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2007.
- 1937: Μάνος Λοΐζος, Έλληνας συνθέτης
- 1938: Τίμος Περλέγκας, Έλληνας ηθοποιός
- 1939: Ζοακίμ Τσισάνο, πρόεδρος της Μοζαμβίκης
- 1943: Κατρίν Ντενέβ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κατρίν Ντορλεάκ, Γαλλίδα ηθοποιός.
- 1949: Αρσέν Βενγκέρ, Γάλλος ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 1962: Ρένια Λουιζίδου, Ελληνίδα ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1831: Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Έλληνας αγωνιστής
- 1922: Ανδρέας Καρκαβίτσας, Έλληνας πεζογράφος, ένας από τους τρεις μεγάλους εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο Βιζυηνό και ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του νατουραλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία.
- 1947: Φριτς Σούμπερτ, Γερμανός στρατιωτικός
- 1986: Άλμπερτ φον Σεντ-Γκιέργκι ντε Ναγκιράπολτ, Ούγγρος γιατρός, που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937.
- 1987: Λίνο Βεντούρα, Ιταλός ηθοποιός
- 1990: Λουί Αλτουσέρ, Γάλλος μαρξιστής φιλόσοφος.