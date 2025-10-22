Σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα για τον Τραυλισμό

Γεγονότα

1797: Ο Αντρέ-Ζακ Γκαρνερέν πραγματοποιεί την πρώτη καταγεγραμμένη πτώση με αλεξίπτωτο, πέφτοντας από τα 1.000 μέτρα πάνω από το Παρίσι.

1798: Ο Αλή Πασάς με τον γιο του Μουχτάρ, έπειτα από σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνουν την Πρέβεζα, την οποία υπερασπίζονται 1.000 Έλληνες και Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα Σαλσέ. Ο Αλή στέλνει πεσκέσι στον Σουλτάνο τέσσερα σακιά με κεφάλια Γάλλων και Ελλήνων μαχητών. (Η Μάχη της Νικόπολης)

1923: Φιλομοναρχικό στρατιωτικό κίνημα, υπό τους στρατηγούς Λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη, καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο.

1940: Ο γιος του Τζιάκομο Πουτσίνι εγκαινιάζει τη νέα όπερα της Αθήνας στο Θέατρο Ολύμπια της οδού Ακαδημίας. Εναρκτήριο έργο, η όπερα του πατέρα του «Μαντάμα Μπάτερφλαϊ».

1950: Αρχίζει το πρώτο Μουντομπάσκετ στο Μπουένος Άιρες. Θα ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου, με νικήτρια την ομάδα της Αργεντινής.

1962: Κρίση των πυραύλων της Κούβας: Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, αφού συμβουλεύτηκε τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ανακοινώνει ότι αμερικανικά αναγνωριστικά αεροπλάνα ανακάλυψαν σοβιετικά πυρηνικά όπλα στην Κούβα και ότι διέταξε ναυτικό αποκλεισμό του κομμουνιστικού κράτους.

1964: Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.

1988: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, μετά την επέμβαση μπαι-πας, στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Χέρφιλντ. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου, με ένα νεύμα του καλεί κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη, επισημοποιώντας τη σχέση τους.

1991: Εκλέγεται 270ός Οικουμενικός Πατριάρχης ο από Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος.

2008: Η Ινδία εκτοξεύει το πρώτο της διαστημόπλοιο προς τη Σελήνη (Chandrayaan-1).

Η Ινδία εκτοξεύει το πρώτο της διαστημόπλοιο προς τη Σελήνη (Chandrayaan-1). 2009: Κυκλοφορούν από την Microsoft τα Windows 7

Γεννήσεις

1917: Τζόαν Φοντέιν, Αμερικανοβρετανίδα ηθοποιός.

1919: Ντόρις Λέσινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2007.

1937: Μάνος Λοΐζος, Έλληνας συνθέτης

1938: Τίμος Περλέγκας, Έλληνας ηθοποιός

1939: Ζοακίμ Τσισάνο, πρόεδρος της Μοζαμβίκης

1943: Κατρίν Ντενέβ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κατρίν Ντορλεάκ, Γαλλίδα ηθοποιός.

1949: Αρσέν Βενγκέρ, Γάλλος ποδοσφαιριστής και προπονητής

Αρσέν Βενγκέρ, Γάλλος ποδοσφαιριστής και προπονητής 1962: Ρένια Λουιζίδου, Ελληνίδα ηθοποιός.

Θάνατοι