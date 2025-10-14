Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλέξανδρος Νικολαΐδης
Σαν σήμερα πέθανε ο Ολυμπιονίκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, σε ηλικία 43 ετών, νικημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

Γεγονότα

  • 1322: Ο σκωτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ δε Μπρους νικά το βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο Β’, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
  • 1862: Το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην Πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της Προσωρινής Κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής: «Ας ορκισθώμεν επί της Πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονοίας όνομα, και ας είπη έκαστος εξ ημών: Ορκίζομαι πίστιν εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις».
  • 1863: Ο σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.
  • 1944: Ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως «αλεπού της ερήμου» για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.
  • 1990: Δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης, στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης.
  • 1998: Το Νομπέλ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Τρίνιτι του Κέμπριτζ, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το Κράτος Πρόνοιας.

Γεννήσεις

  • 1939: Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας.
  • 1952: Χάρης Κατσιμίχας, Έλληνας τραγουδοποιός.
  • 1952: Πάνος Κατσιμίχας, Έλληνας τραγουδοποιός.
  • 1970: Ρένος Χαραλαμπίδης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1988: Αργύρης Πανταζάρας, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι

  • 1990: Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. (Γεν. 25/8/1918)
  • 1995: Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας «Καθημερινή». (Γεν. 18/12/1911)
  • 2004: Βλάσης Μπονάτσος, Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν. (Γεν. 30/11/1949)
  • 2022: Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Έλληνας αθλητής

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΒΕΑ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία συμμόρφωσης εταιρειών του ΓΕΜΗ

Έρευνα: Μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι «Future-Ready» – Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:22 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (14/10)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
03:40 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Καισαριανή: Τρεις άγνωστοι λήστεψαν πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών – Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα – ΒΙΝΤΕΟ

Με κινηματογραφικό τρόπο έδρασαν οι τρεις κακοποιοί που εισέβαλαν σε πρακτορείο τυχερών παιχνι...
23:25 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Νέα ντοκουμέντα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Οι φωτογραφίες, ο «συνεργός» και το μυστήριο με το κίνητρο

Νέα στοιχεία σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητα...
23:20 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από σκάλες στη Σίνδο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όταν ένας ά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης