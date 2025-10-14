Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

Γεγονότα

1322: Ο σκωτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ δε Μπρους νικά το βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο Β’, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

1990: Δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης, στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης.

1998: Το Νομπέλ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Τρίνιτι του Κέμπριτζ, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το Κράτος Πρόνοιας.

Γεννήσεις

1939: Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας.

Ρένος Χαραλαμπίδης, Έλληνας ηθοποιός 1988: Αργύρης Πανταζάρας, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι