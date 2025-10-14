Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 14 νεκροί ύστερα από κατάρρευση ορυχείου

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 14 νεκροί ύστερα από κατάρρευση ορυχείου

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Βενεζουέλα, ύστερα από κατάρρευση ορυχείου στον δήμο Ελ Καγιάο, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η κατάρρευση αποδίδεται στις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και καθιζήσεις στο έδαφος.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Κινδύνων, οι επιχειρήσεις ανάσυρσης συνεχίζονται, ενώ οι σοροί των θυμάτων έχουν εντοπιστεί σε τρεις διαφορετικές στοές του ορυχείου. Οι διασώστες εξακολουθούν να ερευνούν το σημείο, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν υπάρχουν επιζώντες ή εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΒΕΑ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία συμμόρφωσης εταιρειών του ΓΕΜΗ

Έρευνα: Μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι «Future-Ready» – Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ανησυχία Μακρόν για τη Χαμάς παρά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Δευτέρα πως βλέπει συνεχιζόμενη απειλή από το πα...
05:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό: Νέα σφαγή αμάχων από αντάρτες της οργάνωσης ADF – Τουλάχιστον 19 νεκροί

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έφοδο ανταρτών της οργάνωσης ADF στο ανατολικό τμήμα της...
05:05 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τέξας: Προσωρινή διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο Όστιν λόγω έλλειψης προσωπικού

Αναστολή πτήσεων αποφασίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ σ...
04:25 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο ερευνά τη Starlink του Έλον Μασκ για εμπλοκή σε απάτες στη Μιανμάρ

Η Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως έχει ξεκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης