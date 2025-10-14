Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 14 νεκροί ύστερα από κατάρρευση ορυχείου

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Βενεζουέλα, ύστερα από κατάρρευση ορυχείου στον δήμο Ελ Καγιάο, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η κατάρρευση αποδίδεται στις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και καθιζήσεις στο έδαφος.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Κινδύνων, οι επιχειρήσεις ανάσυρσης συνεχίζονται, ενώ οι σοροί των θυμάτων έχουν εντοπιστεί σε τρεις διαφορετικές στοές του ορυχείου. Οι διασώστες εξακολουθούν να ερευνούν το σημείο, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν υπάρχουν επιζώντες ή εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.

Πηγή: Reuters