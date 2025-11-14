Σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη

Γεγονότα

1851 : Ο Αμερικάνος συγγραφέας Χέρμαν Μέλβιλ εκδίδει στις ΗΠΑ το μυθιστόρημά του Μόμπι Ντικ, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Γεννήσεις

1935: Λευτέρης Παπαδόπουλος, έλληνας στιχουργός και δημοσιογράφος.

Θάνατοι