Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τα πιστόλια και τα περίστροφα – Ποινικοποιούνται οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμους

Σταύρος Ιωακείμ

πολιτική

Χρυσοχοΐδης Κρήτη οπλοκατοχή μέτρα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Action 24 για την υπόθεση στα Βορίζια, αναφέρθηκε στις κινήσεις της κυβέρνησης προκειμένου να γίνει ο αφοπλισμός όσων κατέχουν παράνομα όπλα.

«Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση δολοφονίας στα Βορίζια. Έχουν συλληφθεί όσοι συμμετείχαν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» είπε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Έχουν μαζευτεί πολλά όπλα… Έχουν συλληφθεί όλοι».

«Υπάρχει το θέμα των όπλων. Αυτό έχει δύο πτυχές. Η μια πλευρά είναι η νομοθετική, θα πάω στην Κρήτη τις επόμενες μέρες και θα ανακοινώσω πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία και να περιορίσει την οπλοκατοχή την παράνομη», τόνισε στη συνέχεια.

«Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για επιχειρήσεις στοχευμένες, έτσι ώστε μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα, να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στο συγκεκριμένο μέρος. Η Κρήτη δεν έχει υψηλή εγκληματικότητα. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στον Ψηλορείτη, βόρεια του Ψηλορείτη και νότια που είναι η Καμάρες και τα Βορίζια», συμπλήρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τα μέτρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, διευκρίνισε: «Μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός για τα πολεμικά όπλα. Τώρα εντάσσονται στις αυστηρές ποινές και τα πιστόλια και τα περίστροφα. Το δεύτερο είναι οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμου. Αυτό ποινικοποιείται και με ευθύνη εκείνου που κάνει την κοινωνική εκδήλωση».

«Οι Antifa στην Ελλάδα δεν έχουν τρομοκρατική δράση»

Για την συμπερίληψη των δύο Antifa ομάδων που δρουν στην Ελλάδα, της Επαναστατικής Ταξικής Αυτοάμυνας και της Ένοπλης Προλεταριακής Δικαιοσύνης, σε λίστα των ΗΠΑ με τρομοκρατικές οργανώσεις, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε: «Μια τέτοια ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατική εφόσον προβαίνει σε εκρήξεις, σε δολοφονικές ενέργειες και σε μια σειρά από παράνομες δραστηριότητες. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέει το δημοσίευμα, αντιλαμβάνομαι όμως ότι [οι ΗΠΑ] θέλουν να αντιμετωπίσουν αυστηρά τους Antifa που έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Όπου υπάρχει δραστηριότητα που υπερβαίνει του νόμου και μπαίνει στα χωράφια της δραστηριότητας των εκρήξεων, της χρήσης όπλων και της βίας, προφανώς είναι τρομοκρατική».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε την άγνοιά του αναφορικά με τις επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης πάνω στο θέμα και επισήμανε: «Οι Antifa υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου μέχρι σήμερα έχουμε μόνο μια αταβιστική δραστηριότητα, χωρίς τρομοκρατική δράση».

