Χρήστος Κέλλας: Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για τη στήριξη των παραγωγών

Enikos Newsroom

πολιτική

Χρήστος Κέλλας

Σήμερα στις 09:00 θα ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής ο τελευταίος κύκλος παρεμβάσεων επί των ρυθμίσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς».

Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα οι πληρωμές όλων των προγραμμάτων των αγροτών – Σημαντική ύφεση στα κρούσματα ευλογιάς

«Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει, για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας και θα σταθεί στο πλευρό των παραγωγών», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας και σημείωσε ότι το νομοσχέδιο που θα κληθεί σε λίγες ώρες να ψηφίσει η Βουλή έχει θετικό πρόσημο, κοινωνικό αποτύπωμα και συνεπώς αναμένει από τα κόμματα να το στηρίξουν.

Καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν το νομοσχέδιο με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί και δεν αρκεί να αντιμετωπίσει τα μείζονα προβλήματα του κτηνοτροφικού τομέα, ο κ. Κέλλας επισήμανε πως όσοι δηλώσουν κατά του νομοσχεδίου, θα καταψηφίσουν το ακατάσχετο και αφορολόγητο των αποζημιώσεων που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι. «Εμείς κάνουμε το αυτονόητο. Αυτός όμως που δεν ψηφίζει το αυτονόητο πώς χαρακτηρίζεται;», σχολίασε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «ψηφίζουμε σήμερα να φτάνουν τα χρήματα, από τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, και να μην μπορεί να τα παρακρατήσει η εφορία ή ο ΕΦΚΑ και εσείς είστε απέναντι; Είστε απέναντι; Για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, ψηφίζουμε τα χρήματα να είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, αυτά τα χρήματα που θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους, στις αποζημιώσεις. Θα πείτε όχι; Όπως ακατάσχετες και αφορολόγητες ήταν και οι αποζημιώσεις που πήραν για τις ζωοτροφές, πριν από δέκα μέρες».

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχος για 7.000 ΑΦΜ και 4 εγκληματικές οργανώσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Επισήμανε επίσης ότι με την ΚΥΑ που ρυθμίζει τα των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει το ζωϊκό τους κεφάλαιο, το ποσό της αποζημίωσης είναι διπλάσιο σε σχέση με την ΚΥΑ της προηγούμενης χρονιάς. «Η ασφαλιστική τιμή των αιγοπροβάτων ήταν 75 ευρώ. Στον Daniel αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους, με 150 ευρώ. Κι έρχεται αυτή η ΚΥΑ, για τις αποζημιώσεις των αιγοπροβάτων και δίνει αποζημίωση 220 ευρώ και για τα καθαρόαιμα 250 ευρώ, ανά ζώο, κλιμακωτά βέβαια, ανάλογα με την ηλικία κάθε ζώου. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι υπερδιπλάσιες», είπε ο κ. Κέλλας και σημείωσε ότι έχουν καταβληθεί ήδη για θανατωμένα ζώα 40 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα έγινε μια ακόμα κατανομή ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ «και έπεται συνέχεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:50 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τα πιστόλια και τα περίστροφα – Ποινικοποιούνται οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμους

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Action 24 για την υπόθεση σ...
20:06 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 13,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Πόσοι θα ψήφιζαν νέα κόμματα με αρχηγούς Τσίπρα και Σαμαρά

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα (13,3%) έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσ...
18:16 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση ό,τι και να λέει

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην Βουλή, κατά τη συζήτηση τ...
17:16 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος: Είστε υπεύθυνοι για την καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου

Την πλήρη ευθύνη για «την καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου» επέρριψε στην κυβέρνηση, ο πρόεδρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα