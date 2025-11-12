Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα οι πληρωμές όλων των προγραμμάτων των αγροτών – Σημαντική ύφεση στα κρούσματα ευλογιάς

Χρήστος Κέλλας

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμείς πληρωμές των αγροτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews επιβεβαίωσε ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί τέλη Νοεμβρίου.

Όπως εξήγησε, η καθυστέρηση οφείλεται στους ελέγχους του ΟΣΔΕ και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών». «Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας δρόμου να προλάβουμε να είμαστε συνεπείς στις πληρωμές», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι οι έλεγχοι στους δικαιούχους επιδοτήσεων είναι εκτεταμένοι, καθώς «σκανάρεται κάθε αίτηση» και «γίνεται διασταύρωση όλων των δηλώσεων». «Από τους πρώτους ελέγχους, σε 1.000 ΑΦΜ, ζητήθηκε η επιστροφή 22 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί συνολικά 33 εκατομμύρια», ανέφερε, επισημαίνοντας πως οι έρευνες θα συνεχιστούν «σε όλο το φάσμα των εισοδημάτων».

Αναφορικά με τις πληρωμές, ο κ. Κέλλας διευκρίνισε ότι:

  • Μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (περίπου 600 εκατ. ευρώ).
  • Την ίδια περίοδο θα ολοκληρωθεί και η πληρωμή του μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ.
  • Μέχρι τα Χριστούγεννα θα εξοφληθούν όλα τα προγράμματα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς, ο κ. Κέλλας έκανε λόγο για «σημαντική ύφεση στα κρούσματα» και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ποινών για όσους αποκρύπτουν περιστατικά. «Ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν γίνει συλλήψεις σε αγρότες που δεν τηρούσαν τα μέτρα βιοασφάλειας ή μετέφεραν ζώα παράνομα», τόνισε.

Τέλος, αναγνώρισε τον δικαιολογημένο θυμό των αγροτών, λέγοντας: «Οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τη γη τους. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά πλέον είμαστε κοντά στις ημερομηνίες πληρωμών και η κατάσταση ομαλοποιείται».

