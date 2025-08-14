Σαν σήμερα 14 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1846: Ο Αμερικανός συγγραφέας Χένρι Ντέιβιντ Θόροου φυλακίζεται, επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας.

1867: Υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της ελληνοσερβικής συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια.

1888: Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο, παρουσιάζεται ο φωνογράφος του Τόμας Έντισον παίζοντας μία ηχογράφηση του “The Lost Chord” του Άγγλου συνθέτη Άρθουρ Σάλιβαν.

1912: Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στη Νικαράγουα για να υποστηρίξουν την υποστηριζόμενη από τις Η.Π.Α. κυβέρνηση.

1932: Ολοκληρώνονται οι 10οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες, η διεξαγωγή των οποίων απειλήθηκε από το κραχ του 1929 στην Γουόλ Στρίτ [1] και οι οποίοι συμπυκνώθηκαν σε 16 ημέρες (30/7-14/8). Καταγράφονται οι υψηλές παροχές στον Τύπο, αλλά η περιορισμένη συμμετοχή (1.331 αθλητές και 127 αθλήτριες από 37 χώρες) λόγω απόστασης. Ακόμη, καταγράφονται η αυτόματη χρονομέτρηση και η απονομή μεταλλίων μέσα στο στάδιο.

1944: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Ελλάδα: Οι Γερμανοί πυρπολούν το Πλατύστομο Φθιώτιδος.

1974: Εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος «Αττίλας», με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης, μετά τον «τορπιλισμό» από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενεύης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

1980: Ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγία του Γκντανσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομουνιστικό καθεστώς της χώρας.

1994: Συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι, κατά κόσμον Ίλιτς Ραμίρες Σάντσες. Την ίδια ημέρα εκδίδεται στη Γαλλία.

1996: Νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εν ψυχρώ τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερύνεια.

2003: Περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στις ανατολικές ΗΠΑ και τον Καναδά βυθίζονται για πολλές ώρες στο σκοτάδι σε ένα από τα μεγαλύτερα μπλακ-άουτ στην ιστορία. Χιλιάδες άνθρωποι παγιδεύονται στο μετρό και σε ανελκυστήρες, ενώ κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στους δρόμους. Λίγες μέρες αργότερα, στις 28 Αυγούστου, οι κάτοικοι του Λονδίνου ζουν ανάλογες εικόνες. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης αποκλείσθηκε, καθώς οι διακοπές ρεύματος οφείλονταν σε βλάβη του δικτύου ηλεκτροδότησης.

2005: Αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρίας Helios, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο Γραμματικό Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες.

Γεννήσεις

1906: Γιώργος Θεοτοκάς, Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας.

1908: Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός.

1941: Ντέιβιντ Κρόσμπι, Αμερικανός ρόκερ, μέλος του ροκ τρίο «Crosby, Stills & Nash».

1945: Βιμ Βέντερς, Γερμανός σκηνοθέτης

1949: Μπομπ Μπάκλουντ, Αμερικανός παλαιστής

1952: Ντέμπι Μέγιερ, Αμερικανίδα κολυμβήτρια

1959: Μάτζικ Τζόνσον, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι

1953 – Στέφανος Πρόκος, Έλληνας στρατιωτικός

1954 – Νίκος Πλουμπίδης, Έλληνας πολιτικός αγωνιστής

1956: Κόνσταντιν φον Νόιρατ, Γερμανός διπλωμάτης

1956: Μπέρτολτ Μπρεχτ, Γερμανός δραματουργός. («Όπερα της Πεντάρας», «Ο κύκλος με την κιμωλία», «Μάνα Κουράγιο», «Η ζωή του Γαλιλαίου») (Γεν. 10/2/1898)

1961: Κωνσταντίνος Καλκάνης, Έλληνας πολιτικός

1972: Νίκος Φέρμας, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικόλαου Χατζηανδρέου, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 1905)

1988: Έντζο Φεράρι, Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. (Γεν. 18/2/1898)