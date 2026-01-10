Σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

: Ο δημοκρατικός στρατηγός Θρασύβουλος με 70 άνδρες νικά το στρατό των Τριάκοντα Τυράννων, ανοίγοντας το δρόμο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Αθήνα. 49 π.Χ. : Ο Ιούλιος Καίσαρας διαβαίνει τον ποταμό Ρουβίκωνα. Αναφωνεί «ο κύβος ερρίφθη» και κηρύσσει τον πόλεμο στη σύγκλητο και τον Πομπήιο.

Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Η Φλόριντα αποσχίζεται από την Ένωση. 1863: Ανοίγει το Μετρό του Λονδίνου, ο παλαιότερος υπόγειος σιδηρόδρομος του κόσμου, μεταξύ του σταθμού Πάντινγκτον και του σταθμού Φάρινγκντον.

Ανακοινώνεται υποτίμηση της δραχμής κατά 15,5% έναντι των νομισμάτων των δυτικών χωρών και τίθενται φραγμοί στις εισαγωγές για να αποτραπεί η κατάρρευση της οικονομίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1991: Μεγάλη πυρκαγιά στο κτίριο Κάπα Μαρούση στο κέντρο της Αθήνας προκαλεί τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της μαθητικής πορείας για την δολοφονία του εκπαιδευτικού Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα.

Γεννήσεις

: Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, Έλληνας πολιτικός, που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. 1921 : Τασσώ Καββαδία, Ελληνίδα ηθοποιός

: Βισέντε Ουϊδόβρο, Χιλιανός ποιητής της πρωτοπορίας και ιδρυτής του πειραματικού λογοτεχνικού κινήματος του «κρεασιονίσμο» (creacionismo=δημιουργισμός). 1944 : Φρανκ Σινάτρα Τζ., Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και μαέστρος

: Ροντ Στιούαρτ, σκοτσέζος ρόκερ. 1981: Τάμτα, Γεωργιανή τραγουδίστρια

Θάνατοι