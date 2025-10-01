Σαν σήμερα 1 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Καφέ

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας

Γεγονότα

331 π.Χ. : Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρείου Γ’ του Κοδομανού, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο μέγας στρατηλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της περσικής αυτοκρατορίας.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Σαρατόγκα» βάλλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού «Μουαβανέτ», με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 τούρκοι ναύτες. 2015: Το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ε.Ε. παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την «αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές Αρχές.

Γεννήσεις

1541: Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. (Θαν. 7/4/1614)

Τζούλι Άντριους, Αγγλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια 1969: Ζακ Γκαλιφιανάκις, Αμερικανός κωμικός, ελληνικής καταγωγής. Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης το ελληνικό του όνομα.

Θάνατοι