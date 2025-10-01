Σαν σήμερα 1 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Καφέ
- Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
- Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας
Γεγονότα
- 331 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρείου Γ’ του Κοδομανού, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο μέγας στρατηλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της περσικής αυτοκρατορίας.
- 1795: Η επαναστατική Γαλλία προσαρτά τις Αυστριακές Κάτω Χώρες (σημερινό Βέλγιο).
- 1800: Η Ισπανία παραχωρεί τη Λουιζιάνα στη Γαλλία με την Τρίτη Συνθήκη του Σαν Ιντελφόνσο.
- 1811: Το πρώτο ατμόπλοιο που πλέει στον ποταμό Μισσισσιππή φτάνει στη Νέα Ορλεάνη.
- 1827: Ρωσοπερσικός πόλεμος (1826-1828): Ο ρωσικός στρατός με επικεφαλής τον Ιβάν Πασκέβιτς καταλαμβάνει το Γερεβάν, τερματίζοντας μία χιλιετία μουσουλμανικής κυριαρχίας στην Αρμενία.
- 1873: Κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερίς» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομηλά.
- 1910: Βόμβα καταστρέφει το κτίριο των Los Angeles Times στο κέντρο του Λος Άντζελες, σκοτώνοντας 21 άτομα.
- 1918: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Άραβες υπό τον Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, γνωστό ως «Λόρενς της Αραβίας», καταλαμβάνουν τη Δαμασκό.
- 1946: Εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νυρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
- 1960: Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. (εθνική εορτή)
- 1992: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Σαρατόγκα» βάλλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού «Μουαβανέτ», με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 τούρκοι ναύτες.
- 2015: Το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ε.Ε. παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την «αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές Αρχές.
Γεννήσεις
- 1541: Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. (Θαν. 7/4/1614)
- 1957: Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός.
- 1903: Τζορτζ Κουλούρις, Άγγλος ηθοποιός
- 1903: Βλαντίμιρ Χόροβιτς, Ουκρανός πιανίστας
- 1915: Τζερόμ Μπρούνερ, Αμερικανός ψυχολόγος
- 1917: Μαρία Φωκά, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1920: Γουόλτερ Ματάου, Αμερικανός ηθοποιός
- 1922: Τσεν Νινγκ Γιανγκ, Κινέζος φυσικός
- 1924: Τζίμι Κάρτερ, 39ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
- 1930: Φιλίπ Νουαρέ, Γάλλος ηθοποιός
- 1935: Τζούλι Άντριους, Αγγλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια
- 1969: Ζακ Γκαλιφιανάκις, Αμερικανός κωμικός, ελληνικής καταγωγής. Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης το ελληνικό του όνομα.
Θάνατοι
- 1684: Πιερ Κορνέιγ, Γάλλος συγγραφέας
- 1708: Τζον Μπλόου, Άγγλος συνθέτης και οργανίστας
- 1826: Γιάννης Γκούρας, Έλληνας οπλαρχηγός
- 1911: Βίλχελμ Ντίλταϋ, Γερμανός φιλόσοφος
- 1929: Αντουάν Μπουρντέλ, Γάλλος γλύπτης και ζωγράφος
- 1973: Μοχαμάντ Χασίμ Μαϊβαντβάλ, Αφγανός πολιτικός
- 1974: Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη Θήρα της Σαντορίνης. Το 1929, διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του Μινωϊκού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (1600 π.Χ.).
- 2004: Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος, που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες – πορτρέτα διάσημων σταρ του Χόλιγουντ, καθώς και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων.
- 2012: Έρικ Χομπσμπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.