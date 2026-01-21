Ρόδος: Θάνατος 64χρονου που είχε αποδοθεί σε τροχαίο αποδείχθηκε σκηνοθετημένη δολοφονία

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, ο θάνατος του οποίου είχε αρχικά αποδοθεί σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 64χρονος είχε εξαφανιστεί την 1η Μαϊου του 2025 από το σπίτι του και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις 3 Μαϊου στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.

Μετά από έρευνες τεσσάρων ημερών, ο εξαφανισθείς βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή «Πασαούτια» της Παστίδας, πλακωμένος από το δίκυκλο μοτοποδήλατο που είχε μισθώσει.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε τροχαίο ατύχημα.

Ο δράστης, ουκρανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Εκτιμάται ότι ο δράστης έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: Ertnews