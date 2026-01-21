Ρόδος: Θάνατος 64χρονου που είχε αποδοθεί σε τροχαίο αποδείχθηκε σκηνοθετημένη δολοφονία

  • Σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου 64χρονου άνδρα στη Ρόδο.
  • Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για τροχαίο δυστύχημα.
  • Ωστόσο, οι νεότερες εξελίξεις δείχνουν ότι πρόκειται για σκηνοθετημένη δολοφονία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, ο θάνατος του οποίου είχε αρχικά αποδοθεί σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 64χρονος είχε εξαφανιστεί την 1η Μαϊου του 2025 από το σπίτι του και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις 3 Μαϊου στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.

Μετά από έρευνες τεσσάρων ημερών, ο εξαφανισθείς βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή «Πασαούτια» της Παστίδας, πλακωμένος από το δίκυκλο μοτοποδήλατο που είχε μισθώσει.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε τροχαίο ατύχημα.

Ο δράστης, ουκρανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Εκτιμάται ότι ο δράστης έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: Ertnews

