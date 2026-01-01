Πρωτοχρονιά στα μπλόκα: Οι αγρότες υποδέχτηκαν το 2026 δίπλα στα τρακτέρ – Προετοιμασίες για την πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων

  • Για πρώτη φορά στην ιστορία των αγροτικών κινητοποιήσεων οι αγρότες υποδέχτηκαν το 2026 στα μπλόκα, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο. Ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα.
  • Σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση παραμένουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια και δεν θα παραστούν στη σύσκεψη που θα γίνει στα Μάλγαρα την Κυριακή.
  • Σε μια κίνηση καλής θέλησης λόγω της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.
Για πρώτη φορά στην ιστορία των αγροτικών κινητοποιήσεων οι αγρότες υποδέχτηκαν το 2026 στα μπλόκα, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από ολόκληρη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για ώρα ευθύνης και απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο.

Πρωτοχρονιά στο μπλόκο της Νίκαιας και στο Κάστρο Βοιωτίας

Αλλαγή χρονιάς στο μπλόκο της Νίκαιας με τα τρακτέρ στολισμένα και τις ανταλλαγές ευχών μεταξύ των αγροτών να κυριαρχούν. Μαζί με πολλούς αγρότες βρίσκονταν και οι οικογένειές τους για να υποδεχθούν το 2026 όλοι μαζί, ενώ κάποια παιδιά πιο τολμηρά… είπαν κάλαντα και τραγούδια.

Πρωτοχρονιά- μπλόκα- αγρότες

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα έως και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Και σε αυτό το μπλόκο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έκαναν αλλαγή χρονιάς δίπλα στα τρακτέρ, μαζί με τις οικογένειές τους.

Το απόγευμα της παραμονής, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

αγρότες- Πρωτοχρονιά- μπλόκα

Δεν θα παραστούν στα Μάλγαρα οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια

Σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση παραμένουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια και δεν θα παραστούν στη σύσκεψη που θα γίνει στα Μάλγαρα την Κυριακή.

Παράλληλα, τονίζουν ότι ο αριθμός των αγροτών που έφυγε από το εν λόγω μπλόκο το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12), οι αγρότες από την Χαλκιδική δηλαδή, είναι μικρός, σχετικά με το υπόλοιπο μπλόκο, το οποίο θα εξακολουθεί να ενισχύεται, ώστε να είναι ενισχυμένοι και οι ίδιοι στον διάλογο όταν αυτός θα γίνει.

Θα συνεχίσουν τις συσκέψεις τους καθημερινά, όπως τονίζουν, προκειμένου να διαμορφώσουν την ατζέντα.

Συνέλευση το Σάββατο στη Νίκαια

Αύριο, Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη ημέρα, το Σάββατο δηλαδή, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 32 ημέρες.

Στη συνέλευση αυτή θα ληφθούν και οι αποφάσεις τους, για το ποια θα είναι η πρόταση που θα μεταφέρουν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή, σύμφωνα με το ERTNews.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης λόγω της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

