Οικονομία: Τα μεγάλα γεγονότα για το 2026 – Τι να περιμένουν οι πολίτες

Ακόμη μία κρίσιμη χρονιά θα είναι το 2026 για την ελληνική οικονομία, καθώς πλέον στόχος είναι να διατηρηθεί η ανάπτυξη και ταυτόχρονα να μειωθεί ο πληθωρισμός και να αυξηθούν οι επενδύσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη αντίστοιχα.

Ανάπτυξη και πληθωρισμός

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, αφού αναμένεται να υλοποιηθεί ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2026, με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Κεντρικός δημοσιονομικός στόχος παραμένει η ταχεία και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή εισροή της ενωσιακής συνδρομής, στηρίζοντας τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους.

Για το 2026 προβλέπεται η διάθεση 9,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,65% του ΑΕΠ. Από αυτά, τα 6,2 δισ. ευρώ αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα 3,3 δισ. ευρώ θα προέλθουν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναμένεται να εστιάσει, μεταξύ άλλων, σε 7 μεγάλα θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν για άλλη μια χρονιά της ελληνική οικονομία.

Ακρίβεια

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν τα ελληνικά νοικοκυριά είναι η ακρίβεια, όχι μόνο στα τρόφιμα αλλά στα ενοίκια, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργείται η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με στόχο να γίνονται περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι.

Φοροελαφρύνσεις

Από τους μισθούς που θα λάβουν στο τέλος Ιανουαρίου μισθωτοί του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα δουν αυξήσεις, λόγω της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος.

Αύξηση κατώτατου μισθού

Από την 1η Απριλίου αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου ο κατώτατος μισθός και από τα 880 ευρώ που είναι μεικτά να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 910 ευρώ τον μήνα.

Στεγαστικό

Το στεγαστικό αποτελεί επίσης προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Και το 2026 θα «τρέξουν» προγράμματα για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Στόχος είναι να «πέσουν» στην αγορά περισσότερα ακίνητα προκειμένου να μειωθούν και τα ενοίκια.

Νέες παροχές στη ΔΕΘ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τον Σεπτέμβριο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξάλλου θα πρόκειται για εξαγγελίες που θα γίνουν λίγους μήνες πριν τις εκλογές, εφόσον αυτές γίνουν την άνοιξηα του 2027.

Αποπληρωμή χρεών από τα μνημόνια

Σημαντικός στόχος για την κυβέρνηση αποτελεί την νέα χρονιά και η μείωση του δημόσιου χρέους, μέσα από την αποπληρωμή δανείων του πρώτου και δεύτερου μνημονίου.

Μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη

Στόχος με τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη είναι η χώρα να γίνει ακόμη πιο φιλική σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε δυναμικούς κλάδους της Οικονομίας όπως είναι ο Τουρισμός, η Μεταποίηση, τα Logistics και πολλοί άλλοι.