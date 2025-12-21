«Πλημμύρισε» με κόσμο η Ερμού ενόψει των Χριστουγέννων – Ουρές στα καταστήματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αθήνα, Κέντρο, Ερμού, Χριστούγεννα,

Ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος της Αθήνας, η Ερμού, πλημμύρισε και σήμερα με κόσμο, με τους καταναλωτές να σπεύδουν να ψωνίζουν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενόψει των Χριστουγέννων.

Οι εικόνες από το κέντρο της Αθήνας είναι εντυπωσιακές, με την Ερμού και τους γύρω εμπορικούς δρόμους να έχουν «βουλιάξει» από κόσμο.

Εκτός από τα ψώνια όμως, οι πολίτες παρακολουθούν και τις εκδηλώσεις που έχουν στηθεί στους δρόμους για μικρούς και μεγάλους. Παιδικοί ήρωες, ορχήστρες, αλλά και χορευτικά show συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

