Πετράλωνα: 17χρονος μαθητής κατήγγειλε ξυλοδαρμό από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς έπεσε, σύμφωνα με καταγγελίες, ένας 17χρονος μαθητής στα Πετράλωνα. Το περιστατικό έγινε σήμερα, Πέμπτη (11/9) στις 10 και μισή το πρωί σε προαύλιο Λυκείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, τέσσερα άτομα μπήκαν στο προαύλιο και κατευθύνθηκαν προς το μέρος του 17χρονου. Φέρεται να τον χτύπησαν, να τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακολούθησε η προσαγωγή 4 υπόπτων για τους οποίους ερευνάται η εμπλοκή τους στην υπόθεση ενώ κατατέθηκε μήνυση από το περιβάλλον του παιδιού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να πίνουμε γάλα χαμηλών λιπαρών; Η απάντηση που δίνει ειδικός του Harvard ίσως σας εκπλήξει

Στέγη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφέρει η ΕΑΕ σε ογκολογικούς ασθενείς

Εφορία: Έρχεται νέο μπαράζ πλειστηριασμών ακινήτων – Ποιους αφορά

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα ακολουθήσετε αποκαλύπτει αν σας αγαπούν ή σας χρησιμοποιούν λόγω της καλοσύνης σας

Τα 4 ζώδια που εισέρχονται σε μια περίοδο ηρεμίας
περισσότερα
14:49 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αχαΐα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Γι...
14:47 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αγρίνιο: Δύο τραυματίες σε τροχαίο τα ξημερώματα – Διαλύθηκε το αυτοκίνητο, μεθυσμένος ο οδηγός – ΦΩΤΟ

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε ένα αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο, τα ξημερώματα της...
14:19 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι σε… κοντέινερ, πιλοτή πολυκατοικίας, ισόγεια οικοδομών και παλιά καταστήματα χωρίς αυλή – Η εικόνα στην Αττική

Με φόντο τις χρόνιες παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος άρχισε σήμερα (11/09) η νέα σχολ...
14:18 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικά μαθήματα

Ανακοινώθηκε σήμερα (Πέμπτη, 11/9) το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων 2026. Συγκεκριμένα, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος