Πετράλωνα: 17χρονος μαθητής κατήγγειλε ξυλοδαρμό από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

Θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς έπεσε, σύμφωνα με καταγγελίες, ένας 17χρονος μαθητής στα Πετράλωνα. Το περιστατικό έγινε σήμερα, Πέμπτη (11/9) στις 10 και μισή το πρωί σε προαύλιο Λυκείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, τέσσερα άτομα μπήκαν στο προαύλιο και κατευθύνθηκαν προς το μέρος του 17χρονου. Φέρεται να τον χτύπησαν, να τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακολούθησε η προσαγωγή 4 υπόπτων για τους οποίους ερευνάται η εμπλοκή τους στην υπόθεση ενώ κατατέθηκε μήνυση από το περιβάλλον του παιδιού.