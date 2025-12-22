Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: Δυστυχώς, φούσκωσαν τα μυαλά της

Την εκτίμησή του ότι η Μαρία Καρυστιανού «έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων» και «δυστυχώς, φούσκωσαν τα μυαλά της» εξέφρασε ο Παύλος Ασλανίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έχει κάνει η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» ότι «είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα».

Ο Παύλος Ασλανίδης διατύπωσε την αντίθεσή του με αυτή την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι «δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε».

Αναλυτικά, σε δηλώσεις του στο Naftemporiki TV (το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή “Το Πρωινό”), ο Παύλος Ασλανίδης είπε αρχικά: «Δεν έπρεπε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να κάνει αυτή την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν, όχι αν θα κάνουμε κόμματα ή φορείς».

«Είναι ηθικό το θέμα, πρέπει να παραιτηθεί. Δυστυχώς, η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά την βάζουν σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς όπως ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, της φουσκώνουν τα μυαλά, την πλησιάζουν επαγγελματίες επικοινωνιολόγοι κ.λπ.. Δυστυχώς, φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε», συνέχισε ο κ. Ασλανίδης.

Υπενθυμίζεται ότι σε σχετική δήλωση της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία”, που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί. Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ».