Πάτρα: Βρήκε τον σύζυγό της νεκρό μέσα στο σπίτι τους – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο αιφνίδιος θάνατος ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγό του.

Η γυναίκα, επιστρέφοντας στην ισόγεια κατοικία τους, βρήκε τον σύζυγό της χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό του, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να αποκλείουν κάθε άλλο ενδεχόμενο. Ωστόσο, η Αστυνομία ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.