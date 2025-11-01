Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης

Την εξαφάνιση της Μαρίας Ειρήνης, Κ. 15 ετών στην Πάτρα, γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (01/11).

Στην ανακοίνωση για την εξαφάνιση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι στις 29 Οκτωβρίου στις 8:30 το πρωί, τα ίχνη της 15χρονης Μαρίας Ειρήνης Κ. από την Πάτρα χάθηκαν.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή (31.10.2025) και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ειρήνη Κ. έχει ύψος 1,78 μ., ζυγίζει 62 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρο σετ φόρμας και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

