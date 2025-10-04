Πάτρα: Ανήλικος προσπάθησε να κλέψει σακούλα με ψώνια από ηλικιωμένο – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα κλοπή

Επίθεση από ομάδα ανηλίκων δέχτηκε ένα ηλικιωμένος στην Πάτρα, το πρωί της Πέμπτης (03/10). Σε βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφεται καρέ καρέ η απόπειρα κλοπής και πώς ο άνθρωπος προσπαθεί να κυνηγήσει τα παιδιά αλλά πέφτει και τραυματίζεται.

Ο ηλικιωμένος είχε κάνει τα ψώνια του και με τις σακούλες στα χέρια, επέστρεφε στο σπίτι του. Μία ομάδα ανηλίκων, τον πλησίασε και ξαφνικά ένα από τα παιδιά προσπάθησε να του αρπάξει την μία σακούλα.

Εκείνος αντιδρά, καταφέρνει να κρατήσει την σακούλα με τα ψώνια, και στην συνέχεια επιχειρεί να κυνηγήσει το παιδί, ωστόσο σκοντάφτει και τραυματίζεται, ενώ οι ανήλικοι τρέπονται σε φυγή.

 

Ο πραγματικός λόγος της ιαπωνικής μακροζωίας δεν κρύβεται στη διατροφή – Ποια είναι τα μυστικά τους;

Μπορούμε να χάσουμε βάρος χωρίς άσκηση; Τι απαντούν οι ειδικοί

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο για fast track προσλήψεις: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Νέες προσλήψεις σε δήμο: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Πώς να καταγράψετε μια τηλεφωνική κλήση στο iPhone σας

Ο Εγκέλαδος του Κρόνου εκτοξεύει οργανικά μόρια που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία ζωής
17:22 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – Τη Δευτέρα η νεκροτομή

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήν...
15:39 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πήγε να υποβάλει ένσταση για κλήση της Τροχαίας με… πλαστή άδεια οδήγησης

Ένας 27χρονος συνελήφθη χθες (03/10) στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαί...
15:29 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: «5 χρόνια μετά αναρωτιόμαστε γιατί» – Συγκλονίζει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είχε αφοπλίσει τον δράστη

Το θρίλερ της επίθεσης με τσεκούρι σε εφορία στην Κοζάνη που σημειώθηκε 2020, θα αναβιώσει στι...
15:21 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Στη φυλακή 30χρονος Παλαιστίνιος – Είχε επιτεθεί με μαχαίρι στους εργοδότες του γιατί τον απέλυσαν

Σε 17 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 30χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρό...
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης